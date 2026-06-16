Tarot tuần này: Thiên Bình chú ý sức khỏe bản thân, Song Ngư đừng quá kiêu ngạo

HHTO - Cánh cửa của tuần mới đã mở ra, dòng chảy của công việc và tình yêu cũng bắt đầu có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Vũ trụ đang gửi gắm cơ hội bứt phá cho cung Hoàng đạo nào, và cung nào sẽ cần thêm chút kiên cường để vượt qua thử thách?

Thiên Bình

Tuần này Thiên Bình đang nhận được sự chiếu cố từ “thần may mắn”. Mọi thứ có thể suôn sẻ, thuận lợi, hoặc vượt qua tình huống gian nan một cách “xuất thần”.

Nhưng sở dĩ thong dong như vậy là vì Thiên Bình đang được cho thời gian để ngẫm nghĩ, đánh giá, nhìn lại bản thân, chất lượng cuộc sống của mình. Một vài Thiên Bình dường như quá tập trung vào chuyện tình yêu, dẫn đến sự mất cân bằng. Thiên Bình cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe bản thân.

Thiên Yết

Thiên Yết có thể vẫn gặp những rắc rối liên quan đến đối tượng đã xuất hiện từ nhiều tuần trước, hoặc gặp phải những người có lối hành xử y hệt. Thiên Yết được khuyến khích ưu tiên những mục tiêu cơ bản, quan trọng nhất thay vì những thứ phát sinh sau này lôi kéo Thiên Yết xao nhãng những ý định ban đầu.

Tuần này, nếu muốn gặt hái được nhiều hơn, Thiên Yết buộc phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn. Nếu muốn được như những người khác, ít nhất phải phấn đấu được như họ vậy.

Nhân Mã

Nhân Mã có thể đang rất hào hứng với những mục tiêu mới xuất hiện gần đây, ý tưởng nào đó mới lóe lên trong đầu. Nhân Mã có rất nhiều động lực, nguồn cảm hứng để bắt tay vào hành động, bao gồm cả việc thấy những chuyện này đang có đà phát triển tốt.

Một vài Nhân Mã có khả năng bắt đầu một công việc mới. Đây có thể là công việc chính thức hoặc làm thêm tay trái, công việc tự do hoặc thu nhập thụ động. Tuần này Nhân Mã phải thỏa thuận với một đối tượng, đối tác nam.

Ma Kết

Ma Kết tuần này đón nhận nhiều tin vui: Những “cánh cửa mới rộng mở”, “con đường mới trải đầy hoa”,... Ma Kết còn có thể tìm thấy hoặc cảm thấy gắn kết hơn với một người bạn tâm giao nào đó.

Từ chuyện tình cảm đến công việc, Ma Kết đang nhận được nhiều niềm vui, sự sáng rõ khi nhìn về tương lai. Điều duy nhất nhắc nhở Ma Kết là đừng thỏa thuận hoặc hạ thấp những tiêu chuẩn của mình.

Bảo Bình

Bảo Bình có thể có những vướng bận, hoặc chướng ngại tâm lý nào đó, cho rằng mình không thể vượt qua, không dám thoát ra khỏi vùng an toàn của mình. Trong công việc, học tập... Bảo Bình có thể cần phải thương thảo, thỏa thuận, lấy được sự đồng tình, xác nhận từ một đối tượng người nam nào đó khá lớn tuổi và khó tính, nghiêm khắc.

Những khó khăn hoặc thử thách trong tuần này có thể sẽ được Bảo Bình vượt qua ngoạn mục. Tuy nhiên Bảo Bình nên chú ý nhiều hơn đến sức khỏe hoặc tinh thần của mình.

Song Ngư

Song Ngư dường như hoài niệm khá nhiều về quá khứ nào đó, hoặc gặp lại một mối quan hệ cũ, người bạn thân thiết đã lâu không gặp. Mặt khác, Song Ngư có khả năng thích và muốn duy trì trạng thái hiện tại chứ chưa sẵn sàng cho những sự đổi thay.

Một vài Song Ngư có thể gặp ai đó đang khá tự mãn, có thể khiến Song Ngư trở nên suy nghĩ nhiều và phức tạp hóa vấn đề. Một vài Song Ngư nên cẩn thận với việc bản thân đang trở nên kiêu ngạo mà không biết rằng mình có thể đang trở nên thụt lùi nếu không cố gắng hơn nữa.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo