Trăng Non Song Tử ngày 15/6: Vũ trụ gửi bạn một "trang giấy trắng" để viết ra điều ước

HHTO - Kỳ trăng non tại cung Song Tử mang đến nguồn năng lượng tươi mới, thôi thúc chúng ta bước ra khỏi vùng an toàn để làm mới lại suy nghĩ và mở rộng vòng kết nối.

Trong chiêm tinh học, Trăng Non luôn là biểu tượng của sự khởi đầu, một "trang giấy trắng" để bạn thiết lập những dự định mới. Khi kết hợp với sự linh hoạt, nhạy bén của nhà Song Tử - chòm sao thuộc nguyên tố Khí, vũ trụ đang gửi đến một thông điệp: Đã đến lúc rũ bỏ những suy nghĩ cũ kỹ để đón nhận những luồng gió mới.

Tìm kiếm cơ hội

Song Tử vốn được mệnh danh là chòm sao luôn khao khát kiến thức, đam mê giao tiếp và đổi mới. Chính vì vậy, kỳ trăng non lần này sẽ kích hoạt mạnh mẽ luồng năng lượng sáng tạo trong mỗi người. Bạn sẽ cảm thấy tâm trí mình hoạt động vô cùng nhạy bén với nhiều ý tưởng độc đáo nảy ra trong đầu. Nếu bạn đang ấp ủ một dự án học tập, muốn thử sức với một ngôn ngữ mới hay đơn giản là bắt đầu viết lách, đây chính là thời điểm thích hợp để bắt tay vào làm.

Bên cạnh tư duy, một trong những điểm sáng nhất của mùa trăng này chính là cơ hội mở khóa các mối quan hệ. Bạn có thể sẽ thấy tần suất nhắn tin, gọi điện hay những lời mời gặp gỡ tăng lên đáng kể. Đối với những ai còn đang lẻ bóng, đây là cơ hội tuyệt vời để chủ động mở lòng hoặc tham gia tích cực hơn vào các hoạt động tập thể.

Một cuộc trò chuyện tình cờ vào những ngày này có thể mở ra những kết nối đáng nhớ trong tương lai. Tuy nhiên, vì Song Tử có tính chất thích làm nhiều việc cùng lúc, điểm trừ duy nhất là bạn rất dễ rơi vào trạng thái nhanh chán hoặc bị phân tâm, do đó việc học cách chọn lọc thông tin và tập trung vào mục tiêu cốt lõi là rất cần thiết.

12 chòm sao thu hút may mắn

Để "vắt kiệt" năng lượng tích cực từ kỳ Trăng Non này, 12 chòm sao có thể lưu lại những gợi ý sau:

Viết Wish-list (Danh sách điều ước): Vào đêm 15/6, hãy ngồi xuống và viết ra từ 3 đến 5 mục tiêu bạn muốn đạt được trong vòng 6 tháng tới. Hãy viết thật cụ thể và tràn đầy quyết tâm.

Vào đêm 15/6, hãy ngồi xuống và viết ra từ 3 đến 5 mục tiêu bạn muốn đạt được trong vòng 6 tháng tới. Hãy viết thật cụ thể và tràn đầy quyết tâm. Dọn dẹp hộp thư và mạng xã hội: Hãy "F5" lại trang cá nhân, xóa bớt những email rác hoặc những mối quan hệ độc hại không còn phù hợp.

Học một điều gì đó mới: Đọc một cuốn sách mới, xem một bộ phim tài liệu hoặc đăng ký một khóa học ngắn hạn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo