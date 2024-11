Ngoại hình nữ chính "Bí Kíp Luyện Rồng" bản live-action sai lệch với nguyên tác

HHT - Tạo hình của nhân vật Astrid Hofferson trong "How to Train Your Dragon" bản live-action đã gây nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng người hâm mộ. Một số cho rằng ngoại hình và sắc tộc của nữ diễn viên Nico Parker không khớp với Astrid trong hoạt hình gốc, nơi cô được mô tả là một chiến binh Viking với nét đặc trưng của người châu Âu.

Ngày 19/11 vừa qua, Universal Pictures đã tung teaser trailer đầu tiên cho How to Train Your Dragon (Bí Kíp Luyện Rồng) bản người đóng, dự án mà hãng phim DreamWorks tốn gần 2 năm để sản xuất. Đây là bước đi quan trọng của DreamWorks trong việc tái hiện một trong những thương hiệu thành công nhất của mình dưới dạng live-action.

Cốt truyện phim dự kiến bám sát bản hoạt hình, khi lấy bối cảnh tại Berk, một ngôi làng Viking nơi việc săn rồng là truyền thống. Nhân vật chính của phim là Hiccup, con trai thủ lĩnh Stoick the Vast, từ nhỏ cậu bé đã khác biệt khi có vóc dáng nhỏ bé và tính cách mơ mộng so với các bạn đồng trang lứa.

Thay vì giết rồng như cha mình và những chiến binh Viking khác, Hiccup lại kết bạn với một con Night Fury - loài rồng hiếm và nguy hiểm nhất, và đặt tên cho nó là Toothless.

Tạo hình chính thức của một số nhân vật trung tâm trong phim:

Tranh cãi liên quan đến nữ chính Astrid Hofferson

Trailer đầu tiên của How to Train Your Dragon bản người đóng nhìn chung nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, trừ nhân vật Astrid Hofferson do nữ diễn viên Nico Parker thủ vai. Các luồng ý kiến trái chiều về Astrid của Nico chủ yếu xoay quanh sự khác biệt ngoại hình giữa nữ diễn viên và nhân vật phiên bản hoạt hình.

Một số người hâm mộ của loạt phim gốc cho rằng sự lựa chọn này không trung thành với nguyên tác, bởi Astrid trong bản hoạt hình là một chiến binh Viking với các đặc điểm tóc vàng, mắt xanh của người Bắc Âu điển hình.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến ủng hộ sự tham gia của Nico Parker, nhấn mạnh tài năng diễn xuất của cô và tầm quan trọng trong việc thúc đẩy sự đa dạng sắc tộc ở ngành công nghiệp điện ảnh​.

Là một chiến binh xuất sắc của Berk, Astrid Hofferson sở hữu đủ lòng dũng cảm, kỹ năng chiến đấu, trí thông minh và sự thấu hiểu. Đối với Hiccup, Astrid không chỉ là người bạn đồng hành mà còn là nguồn cảm hứng thúc đẩy cậu trưởng thành và trở thành nhà lãnh đạo sau này.

Astrid cũng giữ vai trò hỗ trợ lớn trong việc xóa bỏ định kiến, kết nối người dân với những chú rồng, đồng thời là người thường xuyên đưa ra những lời khuyên quyết định trong các tình huống nguy cấp. Mối quan hệ tình cảm giữa Hiccup và Astrid được xây dựng qua các phần phim, củng cố vị trí của cô như "nữ chính" trong câu chuyện.

Một số bình luận của netizen:

"Tất cả nhân vật như đúc một khuôn từ hoạt hình ra, trừ Astrid."

"Thấy đứng cạnh Hiccup cũng rất hợp mà."

"Tôi chỉ là không hiểu vì sao lại cast một diễn viên lai Nam Phi cho một cô nàng Bắc Âu chính gốc."

"Đang hớn hở lướt ảnh xong tụt mood ngang."

"Hết Disney rồi tới DreamWorks, riết rồi tôi không hiểu mấy hãng phim lớn đang nghĩ gì nữa."

"Từ bao giờ chuyện màu da hay màu tóc diễn viên trở nên quan trọng tới vậy thế? Mọi người giờ xem phim không quan tâm nội dung nữa hả?"

"Ý là từ bao giờ chuyện đó không quan trọng vậy? Đã làm phim chuyển thể thì phải xác định những tình tiết nào có thể sáng tạo, những chi tiết quan trọng nào nên giữ nguyên chứ, đặc biệt là đặc điểm nhận diện nhân vật á."

"Astrid vậy là đẹp lắm rồi, ưng lắm rồi, không biết cãi nhau cái gì nữa."

"Nico Parker diễn đỉnh lắm, tạo hình này cũng xinh nữa. Nể mấy cậu chưa xem phim đã vội phán xét."

"Không ai chê nhan sắc của Nico hết, chỉ là đẹp này đẹp không đúng chỗ thôi."

How to Train Your Dragon dự kiến khởi chiếu ngày 13/6/2025.