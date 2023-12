Hương Tràm nhận xét thế nào về "Voi Bản Đôn" Anh Tú mà Chi Pu bỗng dưng bị réo tên?

HHT - Mới đây, Hương Tràm bất ngờ xuất hiện tại The Masked Singer Vietnam All-Star Concert với tư cách khách mời, điều này khiến netizen dự đoán cô sẽ xuất hiện trong chương trình ở mùa tiếp theo. Tại đây, nữ ca sĩ cũng thông báo sẽ đổi tên mới - Charmy Phạm vì "nghệ danh do cô giáo chọn, phù hợp với phong cách âm nhạc lẫn đời thường của Tràm".

Giọng ca Duyên Mình Lỡ và "Voi Bản Đôn" đã có tiết mục song ca ấn tượng. Sau tiết mục, Hương Tràm cũng hết lời khen ngợi bạn diễn: “Voi sinh ra đã có giọng hát hay và bằng thời gian trải nghiệm thì sẽ ngày càng hát hay hơn nữa. Chị chúc Voi sẽ luôn luôn cân bằng và chiếm được tình cảm của khán giả trong và sau cuộc thi”.

Sau phần nhận xét trên, cộng đồng mạng lại “chợt nhớ” về những "góp ý" của Hương Tràm dành cho đồng nghiệp. Khi Chi Pu vừa ra mắt MV Từ Hôm Nay, nữ ca sĩ sinh năm 1995 đã chia sẻ dòng trạng thái cảm thấy bị xúc phạm khi nghề nghiệp ca hát bị đem ra để cố gắng kiếm tiền bất chấp.

Ngay sau đó, status của giọng ca Em Gái Mưa gây nên làn sóng tranh cãi dữ dội. Ở thời điểm hiện tại, nếu Hương Tràm có định hướng mới trong sự nghiệp và ít khi xuất hiện trước khán giả trong nước, Chi Pu lại thành công trong lĩnh vực giải trí hậu show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng Ở Trung Quốc.

Hương Tràm cũng từng nhận được sự chú ý với nhận định công tâm khi Đức Phúc vướng tranh cãi "còn non" tại The Debut - Dự Án Số 1. Nữ ca sĩ bày tỏ: "Tại sao các bạn không nghĩ rằng vị trí mà Đức Phúc đang ngồi là một sự đánh giá khách quan, nhẹ nhàng, bình thường chứ. Khi Phúc ngồi ghế nóng, cậu ấy sẽ có những nhận xét phù hợp với từng thí sinh. Đức Phúc vừa là vị trí ít áp lực hơn tôi và Hoàng Thùy Linh, lại vừa là vị trí gần gũi với thí sinh. Bởi các thí sinh tham gia chương trình đều khá là nhỏ tuổi. Quyết định mời Đức Phúc của nhà sản xuất hẳn có lý do chứ".