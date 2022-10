iPhone 6 đã chính thức trở thành "đồ cổ" theo cập nhật mới nhất từ nhà Táo khuyết

HHT - Một người dùng trên Twitter đã phát hiện ra Apple đã cập nhật lại danh sách các thiết bị "cổ" (Vintage) của công ty, nghĩa là các thiết bị này đã bị dừng bán từ 5 đến 7 năm. Cái tên mới lọt vào danh sách gần đây là iPhone 6.

Điều thú vị ở đây là iPhone 6 và iPhone 6 Plus cùng ra mắt, nhưng iPhone 6 Plus lại thành "đồ cổ" trước iPhone 6, điều này là do sau khi dừng bán bản Plus, Apple vẫn tiếp tục bán iPhone 6 tại một số quốc gia.

iPhone 6 series được giới thiệu vào tháng 9/2014 cùng với iOS 8, cặp đôi này bị "khai tử" (do dừng bán cũng như không thể cập nhật iOS mới) vào năm 2019, sau khi iOS 13 ra mắt. Tuy nhiên sau đó, nhà Táo khuyết vẫn cập nhật vá lỗ hổng bảo mật cho iOS 12 trên iPhone 6 series cũng như iPhone 5S.

Cặp đôi iPhone 6 series là một trong những dòng iPhone thành công nhất mọi thời đại của Apple, khi cho màn hình lớn hơn hẳn so với iPhone 5 series, màn hình Retina HD, camera 8 MP, 1 GB RAM và chip Apple A8 64 bit.

iPhone 6 Plus thì có màn hình Full HD, camera sau có cả công nghệ chống rung quang học (OIS). Cặp đôi này cũng có tích hợp NFC để sử dụng chung với Apple Pay. Đầu năm nay, danh sách này có sự góp mặt của MacBook Pro (bản có Touch bar, thế hệ đầu tiên).