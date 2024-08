Isaac sụt tận 5kg, phải nhập viện trước ngày ghi hình Anh Trai "Say Hi" tập 7

HHT - Trong đoạn trailer Anh Trai "Say Hi" tập 7 mới đây, Negav cho biết dành sự trân trọng đối với đàn anh Isaac vì hôm trước vừa ốm nặng phải nhập viện, hôm sau vẫn "cháy" hết mình cùng team.

Sau tập 6 Anh Trai "Say Hi", Isaac đảm nhận vị trí đội trưởng, dẫn dắt các thành viên gồm Negav, Gin Tuấn Kiệt, HURRYKNG. Trong live stage 3 sắp tới, team Isaac sẽ trình diễn ca khúc Ngân Nga, có sự hỗ trợ của khách mời Vũ Thảo My. Qua loạt "hint" "hơn thua" của Negav, HURRYKNG, khán giả mong chờ tiết mục của các "anh trai" và phần dance battle mà Isaac hãnh diện thách đấu.

Tuy nhiên, cũng trong đoạn clip "nhá hàng" tập 7, Negav vô tình tiết lộ tình hình sức khỏe của người anh thân thiết khiến khán giả lo lắng. Nam rapper cho biết: "Hôm qua anh Isaac tập không có nổi, tại vì ảnh đau quá, chóng mặt, choáng, đủ thứ hết. Lúc đó anh phải đi về sớm và vừa nhập viện vào tối hôm qua".

Bên cạnh đó, Negav bày tỏ sự trân trọng dành cho đội trưởng vì luôn tận tâm, hết mình hỗ trợ các em. Ca sĩ Vũ Thảo My cũng dành lời khen, ngưỡng mộ về thái độ làm việc của cựu nhóm trưởng 365daband.

Trước đó, khi vừa được xướng tên cho vị trí nhóm trưởng, Isaac đã "xỉu ngang", cho biết đã sụt 5kg từ khi tham gia chương trình.

Đông đảo netizen không khỏi lo lắng khi nhận thấy Isaac ốm đi trông thấy qua các tập, gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới nam ca sĩ. "Ai xem từ tập 1 tới tập 7 thì sẽ thấy Isaac tụt biết bao nhiêu kg, nhìn anh gầy rõ luôn", "Bữa đi làm khán giả thấy anh Isaac năng lượng thật sự. Nếu Negav không nói thì khán giả cũng không ai biết Isaac vừa bị ốm, nhập viện luôn"... - khán giả chia sẻ.

Đến hiện tại, Isaac đã 3 lần làm đội trưởng, được lòng các "anh trai". Ở mỗi tập, Isaac luôn là đội trưởng "nhiều chọn", được các em đặt "ngôi sao hy vọng". Dẫu vậy, trong tập 6 vừa qua, Isaac khiến một bộ phận lớn khán giả thất vọng sau những phát ngôn có phần thiếu tinh tế lúc chọn thành viên.