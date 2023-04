IVE biến sân băng thành sàn runway trong MV "I AM", liệu có đủ sức soán ngôi "Kitsch"?

HHT - "I AM" là một ca khúc dễ nghe và được dự đoán sẽ có màn kèn cựa với chính "người chị em" cùng nhà "Kitsch". Thay đổi trong lối trang điểm khiến visual của IVE thêm tỏa sáng trong MV. Fan mê mẩn với màn catwalk thần thái của 6 cô gái khép lại "I AM".

Full album đầu tay của IVE - I've IVE chính thức phát hành cùng MV bài hát chủ đề I AM. Ca khúc này tiếp nối concept và thông điệp nhóm theo đuổi từ khi ra mắt đến hiện tại: Sự tự tin, độc lập và tỏa sáng đúng chất IVE. I AM thể hiện khao khát không ngừng tiến lên phía trước của các cô gái, khám phá một cái tôi khác với ngày hôm qua.

I AM sở hữu âm bass sôi động kết hợp cùng nhịp trống để tăng thêm phần mạnh mẽ. Phần điệp khúc bắt tai và dễ nghe trở thành điểm nhấn của cả bài hát. Cao trào được đẩy dần về cuối tăng thêm độ cuốn hút.

Tuy vậy, highnote của Yujin bị một số cư dân mạng cho rằng bị xử lý khá chói. Chưa có quá nhiều vũ đạo được hé lộ trong MV, nhưng về cơ bản những "động tác đinh" tương tự các ca khúc trước cũng xuất hiện trong I AM.

7/11 ca khúc của full album đầu tay có sự tham gia viết lời của các thành viên. Jang Won Young viết lời cho Mine và Shine With Me, Yujin với Heroine, Gaeul và Rei viết phần rap cho Kitsch, Hyposis và Not Your Girl.

Trước đó, IVE đã tung ra MV của Kitsch như một ca khúc mở đường cho đợt tái xuất này. Kitsch khi mới phát hành từng bị cho có phần anti-drop gây cụt hứng lại bất ngờ "gây nghiện" trở thành ca khúc tiếp theo đạt chứng nhận PAK (đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng nội địa Hàn) của nhóm.

Thành công ngoài mong đợi của Kitsch hứa hẹn sẽ tạo nên một màn "nội chiến cực căng" với ca khúc chủ đề.