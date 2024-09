IVE lập kỷ lục kép với lần đầu bước chân vào Tokyo Dome, vượt aepsa, Stray Kids

HHT - IVE làm nên lịch sử trong sự nghiệp của nhóm, cũng là cột mốc lần đầu một nghệ sĩ Starship Ent làm được.

IVE đã tổ chức thành công 2 đêm concert nằm trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên IVE THE 1ST WORLD TOUR "SHOW What I Have" ở sân vận động mái vòm Tokyo Dome - nơi được mệnh danh là "thánh đường" mà nghệ sĩ nào cũng muốn tiến vào tại Nhật Bản.

Theo Oricon, 2 đêm diễn thu hút khoảng 95.800 người xem. Thống kê của Naver xác nhận, nhóm thu về 8,54 triệu đô doanh thu bán vé (hơn 210,3 tỷ đồng). Đây là thành tích cao nhất của một nhóm nhạc Gen 4 K-Pop làm được với concert ở Tokyo Dome, vượt qua những cái tên đáng gờm như Stray Kids, aespa...

Tokyo Dome là một trong những sân vận động mái vòm lớn nhất tại Nhật Bản, có sức chứa lên đến 55.000 người. Với sức chứa “khủng”, đây được coi là “thánh đường concert" mà rất nhiều nghệ sĩ quốc tế đều muốn chinh phục.

Thế nhưng, chỉ có các nghệ sĩ, nhóm nhạc với lượng người hâm mộ đông đảo và ổn định tại Nhật Bản mới tự tin tổ chức concert ở Tokyo Dome. Vậy nên, truyền thông đánh giá đây là nước đi mạo hiểm với IVE - nhóm nhạc debut chưa đến 3 năm. Thế nhưng, lo ngại IVE phải đối mặt với cảnh đêm diễn "trống hoắc trống huơ" đã hoàn toàn bị đập tan khi fancam cho thấy khán đài chật kín khán giả.

Concert vừa qua là lần đầu tiên IVE bước chân vào "thánh địa concert" ở Nhật. Nhóm cũng là nghệ sĩ đầu tiên của Starship Entertainment tổ chức show diễn tại đây.

Các cô gái đem tới loạt hit bắt tai và visual mãn nhãn, bản phối "nổi da gà". Ngay sau khi concert kết thúc, nhóm trưởng Ahn Yujin đã bày tỏ: "Tôi đã sống trong những giấc mơ ngọt ngào trong 11 tháng qua. Mỗi màn trình diễn đều tràn ngập và hạnh phúc. Tôi rất biết ơn Dive vì nhờ tất cả các bạn mà chúng tôi mới có thể biểu diễn tại địa điểm mang tính biểu tượng này. Chúng tôi sẽ tiếp tục cống hiến hết mình, vì vậy hãy ủng hộ chúng tôi".

Bắt đầu với concert solo được tổ chức tại nhà thi đấu Jamsil ở Seoul vào tháng 10, IVE đã đi qua 28 thành phố của 19 quốc gia. Nhóm đang chứng minh được sự trưởng thành thông qua các buổi biểu diễn và mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu của mình với những đánh giá tích cực về kỹ năng diễn live tiến bộ.