j-hope BTS diễn "Mic Drop" cùng nhạc giao hưởng, đốt cháy sân khấu ngày trở lại

HHT - Năm nay, đêm nhạc tại sân vận động Paris La Défense (Pháp) đã thu hút sự chú ý của cộng đồng fan K-Pop khi quy tụ hàng loạt cái tên "sừng sỏ", trong đó có j-hope (BTS). Ngày đầu trở lại với sân khấu sau khi xuất ngũ, anh chàng chọn một setlist sôi động, "đốt cháy" khán đài bằng phong thái tự tin.

Le Gala Des Pièces Jaunes là đêm nhạc từ thiện được tổ chức thường niên do Đệ nhất phu nhân Pháp - Brigitte Macron tổ chức, nhằm gây quỹ cho Quỹ từ thiện Fondation des Hôpitaux, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong các bệnh viện. Và đây cũng chính là sân khấu đầu tiên của j-hope hậu xuất ngũ.

Nam rapper của BTS biểu diễn mở màn với On The Street, More,và một trong những bài hát nổi tiếng của nhóm - Mic Drop. Dù chỉ có một mình, "cỗ máy nhảy" nhà BTS vẫn dư sức khuấy động sân vận động có sức chứa gần 40.000 chỗ.

j-hope mở màn đêm ca nhạc trong tiếng cổ vũ cực đại của khán giả. Hơn 3 tháng kể từ khi xuất ngũ, anh đang trong quá trình tái khởi động các lịch trình lưu diễn quốc tế. Đây là lịch trình thứ 2 của j-hope trong chuyến đi Pháp lần này, sau show diễn của Louis Vuitton vào ngày 23/1 (giờ Việt Nam).

Hai ca khúc solo On The Street và More với giai điệu sôi nổi, cùng phong thái tự tin của j-hope ngày trở lại với sân khấu đã khiến sân vận động "rung chuyển" bởi tiếng hò reo của ARMY.

Không hổ danh main dancer của BTS, j-hope khoe trình nhảy điêu luyện, gọn gàng. Không những thế, anh chàng còn tự tin "cân" luôn cả phần rap nổi tiếng của SUGA, một mình vẫn khiến sân khấu bùng cháy không khác gì khi có đủ 7 người.

Phần trình diễn Mic Drop phối hợp cùng dàn nhạc giao hưởng, nâng tầm không khí sôi động và cuồng nhiệt cho sân vận động. j-hope không quên động tác thả mic thương hiệu của bài hát khiến fan "khản cổ".

Kể từ khi xuất ngũ đến nay, j-hope đã ra mắt ca khúc LV Bag kết hợp cùng Don Toliver để đáp lại sự chờ đợi của người hâm mộ. Tháng 2 này, anh cũng sẽ khởi động chuyến lưu diễn toàn cầu mang tên "Hope on the Stage", được biết toàn bộ vé trong các đêm diễn tại Mỹ đã sold out ngay khi mở bán trước.