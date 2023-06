Jennie BLACKPINK gây sốt khi khoe giọng hát tại show thời trang của Chanel

HHT - Sự kiện thường niên Chanel métiers d’art show 2022/23 mới được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản. Sự kiện có sự góp mặt của nhiều ngôi sao như Kristen Stewart, Park Seo Joon, Nana Komatsu... Trong đó phải kể đến sự xuất hiện ấn tượng nàng Đại sứ thương hiệu Jennie (BLACKPINK).

Không hổ danh là “cây Chanel sống”, tại bất cứ sự kiện nào của hãng, người hâm mộ đều thấy được sự chỉn chu và nổi bật của Jennie. Và sự kiện tại Tokyo mới nhất cũng không ngoại lệ.

Trang phục Jennie diện tới show diễn được kết hợp bởi chiếc áo choàng da đen bóng và quần tất ren trắng thuộc bộ sưu tập Chanel Thu - Đông 2023, vừa trình làng vào tháng 3 vừa qua.

Mẫu vòng cổ họa tiết hoa trà cùng chiếc mũ đính ngọc trai đã chiếm trọn spotlight. Đặc biệt, Jennie còn khéo léo phối thêm một đôi găng tay da hoa trà như gợi nhớ về nhà thiết kế quá cố Karl Lagerfeld - linh hồn của Chanel, bên cạnh người sáng lập Coco Chanel.

Tại sự kiện lần này của Chanel, người hâm mộ tiếp tục "đổ rầm" trước màn hội ngộ của Jennie và Park Seo Joon. Khoảnh khắc bùng nổ visual khi cả hai chung khung hình đã được người hâm mộ tích cực lăng xê.

Thế nhưng, "quý cô hoa trà" Jennie tại after party của show Chanel Métiers d’Art mới là hình ảnh gây bão mạnh mẽ trong cộng đồng mạng. Nữ idol nổi tiếng hàng đầu giới giải trí Hàn Quốc đã biểu diễn 3 bài hát Fly me to the moon, Killing Me Softly và You and Me.

Trái ngược với vẻ ngoài cá tính trong khuôn khổ sự kiện chính, Jennie hoá thân thành cô tiểu thư thanh lịch, mang đậm nét đẹp cổ điển.

Xuất hiện trong chiếc minidress đen và trắng cổ điển, nữ Đại sứ của Chanel đã gây thương nhớ với bông hoa trà màu trắng lớn cài trên tóc cùng layout make-up nổi bật với màu son đỏ thuần quyến rũ. Jennie đã cho thấy một hình ảnh trưởng thành hơn, yêu kiều và cũng không kém phần sang trọng khi đồng hành cùng Chanel theo thời gian.