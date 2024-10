Jeongnyeon: Jung Eun Chae gột bỏ hình tượng tiểu thư kiêu kỳ, "đẹp trai" bất chấp

HHT - Không cần bất kỳ nam chính nào, Jung Eun Chae cùng nhan sắc "phi giới tính" đã đủ "gánh" mọi tạo hình, kể cả tuyến nhân vật điển trai và lịch lãm nhất cho "Jeongnyeon: The Star Is Born".

Jung Eun Chae có tên thật là Jung Sol Mi. Khởi đầu con đường nghệ thuật với vai trò người mẫu, nữ diễn viên gặt hái thành công rực rỡ khi "đá chéo sân" sang điện ảnh. Đặc biệt, bom tấn Nobody's Daughter Haewon(2013) đã giúp cô "ẵm trọn" giải "Nữ diễn viên mới xuất sắc" của giải Rồng Xanh, Giải thưởng phê bình phim Busan, Cine21...

Ở địa hạt truyền hình, cô cũng xuất sắc ghi dấu ấn trong lòng khán giả trong các tựa phim quen thuộc như The King: Eternal Monarch (Quân Vương Bất Diệt), Anna hay Pachinko.

Năm 2020, Jung Eun Chae từng một lần "khuấy đảo" màn ảnh nhỏ châu Á với vai diễn Koo Seo Ryeong trong Quân Vương Bất Diệt. Hóa thân thành thủ tướng trẻ nhất và đầu tiên ở thế giới của Lee Gon (Lee Min Ho), nữ diễn viên khiến không ít khán giả "lạnh sống lưng" với nét diễn của một chính khách tham vọng, mưu mô và độc ác.

Cứ ngỡ các nhân vật phản diện kiêu ngạo và mỹ miều là kiểu vai duy nhất mà Jung Eun Chae có thể bùng nổ sức hút, thì đến với Jeongnyeon, nữ diễn viên lại gây kinh ngạc khi "xé tan" những hình tượng kiêu kỳ, đài các trước đó.

Jeongnyeon: The Star Is Born được chuyển thể dựa trên webtoon cùng tên. Bộ phim khắc họa quá trình theo đuổi loại hình ca kịch pansori truyền thống của Yoon Jeongnyeon (Kim Tae Ri). Trong đó, Moon Ok Kyung là ngôi sao hàng đầu của đoàn kịch nổi danh nhất bấy giờ, và cũng là thần tượng mà Jeongnyeon luôn ngưỡng mộ.

Chuyên cải nam trang, Moon Ok Kyung vì thế cũng có phong cách và cá tính tương tự nam giới. Ở Jung Eun Chae, lợi thế gương mặt nhỏ cùng khí chất sang chảnh đã giúp cô "ăn và không để lại vụn" phong thái lịch lãm, cuốn hút cùng những bộ cánh "chất phát ngất".

Ngoài ra, ánh mắt ám muội mà Ok Kyung luôn dành cho Jeongnyeon thường xuyên khiến các mọt phim "khan cổ" vì phấn khích. Chiều cao ấn tượng 1m70 là yếu tố chính tạo nên size gap trong mơ giữa cô và Kim Tae Ri.

Jeongnyeon: The Star Is Born đang khởi đầu đầy triển vọng với rating tăng vọt từ 4,8% ở tập 1 và "kịch trần" 12,7% cho tập 4. Bên cạnh Jung Eun Chae, phim cũng đánh dấu màn hợp tác của dàn cast nữ đình đám Kim Tae Ri, Shin Ye Eun, Ra Mi Ran...