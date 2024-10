Rating "The Judge From Hell" giảm đột ngột: Do diễn biến chậm hay đối thủ mạnh?

HHT - Đang đà tăng mạnh, rating của "The Judge From Hell" (Thẩm Phán Đến Từ Địa Ngục) lại có dấu hiệu đi xuống ở 2 tập mới nhất. Tuy nhiên, tỷ suất người xem trung bình vẫn duy trì ở mức 2 chữ số.

Theo trang Nielsen Korea, rating trung bình toàn quốc tập 9 của The Judge From Hell là 11,5%, giảm so với tập 8 (13,6%), nhưng tổng quan vẫn ở mức tăng theo thang tính tập lẻ. Tập 10, rating đạt 11,4%, giảm nhẹ 0,1% so với tập trước, nhưng lại là cú "sảy chân" đầu tiên xét ở thang tính tập phim chẵn, khi giảm tới -2,2% so với tập 8.

Tốc độ tăng rating "vèo vèo" của The Judge From Hell đã bị chững lại ở tập 9 và 10. Suốt 8 tập, mỗi tuần Kang Bit Na/ Jutitia (Park Shin Hye) lại mở "phiên tòa địa ngục" đầy tàn bạo và ghê sợ để trừng phạt ít nhất 1 tên sát nhân không biết hối cải. Một vụ án nhỏ sẽ được giải quyết dứt điểm trong tuần. Nhưng 2 tập mới lại phá quỹ đạo đó.

Có tới 2 kẻ sát nhân xuất hiện là J và Jang Sun Ho, thậm chí có thêm một ác quỷ là kẻ thù của Justitia lộ diện, nhưng tập 9 và 10 đều không giải quyết dứt điểm được ai. Mọi diễn biến đều mang tính gieo hạt, dẫn dắt tới điểm gỡ những nút thắt lớn cuối cùng của phim. Bước đi chậm lại này phần nào khiến tỷ suất lượt xem của The Judge From Hell chững nhẹ.

Rating tập 10 không thể đưa phim lên đỉnh cao mới như các tập chẵn trước có thể do sự xuất hiện của một đối thủ mạnh - Jeongnyeon: The Star is Born. Đây là chiến mã mới của đài tvN, có trùng lịch phát sóng vào thứ Bảy với The Judge From Hell. Jeongnyeon được đánh giá cao với kịch bản càng về sau càng hấp dẫn.

The Judge From Hell lần đầu đạt rating 2 chữ số là tập 6 (13,1%), thì Jeongnyeon: The Star is Born vừa chạm mốc này với 12.7% ở tập 4. Theo thống kế của Good Data Corporation, Jeongnyeon đã vượt lên chiếm hạng 1 bảng xếp hạng Top 10 phim truyền hình gây tiếng vang nhất tuần, đẩy The Judge From Hell xuống hạng 2.

Tuy nhiên, khả năng cao Thẩm Phán Đến Từ Địa Ngục sẽ lấy lại phong độ ở tuần này. Khán giả tò mò muốn biết thanh tra Han Da On (Kim Jae Young) có bỏ mạng vì nhát đâm của Paimon hay không? Teaser tập 11 cũng hé lộ đầy những phân cảnh gây cấn khi Justitia bị tước bỏ sức mạnh, bị Jang Sun Ho tấn công...

The Judge From Hell tập 11 và 12 sẽ lên sóng vào tối ngày 25 - 26/10.