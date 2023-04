Jinni (cựu thành viên NMIXX) tìm được bến đỗ mới, tương lai là idol đa-zi-năng?

HHT - Cột mốc mới trong sự nghiệp của Jinni (cựu thành viên NMIXX) khiến nhiều khán giả quan tâm, mong đợi và không ngừng suy đoán về những hoạt động tái xuất làng giải trí Hàn Quốc của nữ thần tượng.

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đã đưa tin cựu thành viên NMIXX Jinni đã kí hợp đồng độc quyền với UAP (United Artist Production). Công ty này cho biết sẽ thiết lập quan hệ đối tác với Sublime Artist Agency để quản lý các hoạt động của nữ thần tượng.

Thông tin trên khiến nhiều netizen không khỏi vui mừng, đồng thời gửi nhiều lời chúc mừng dành cho dấu mốc mới của cô nàng trên con đường hoạt động nghệ thuật. Trước đó, vào cuối năm 2022, Jinni đã đột ngột rời NMIXX dù đã xây dựng hình tượng nổi bật và gây thiện cảm với khán giả, khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng.

Là một thần tượng có đầy đủ kĩ năng hát, nhảy ấn tượng cùng visual nổi bật, sắc sảo, Jinni đã luôn được khán giả kỳ vọng sẽ tái xuất đường đua K-Pop để không uổng phí tiềm năng nghệ thuật của mình. Không để cho người hâm mộ chờ đợi quá lâu, sau 3 tháng kể từ thông báo rời NMIXX, Jinni đã bất ngờ mở tài khoản Instagram cá nhân, thu hút lượt tương tác "khủng" - thể hiện sự quan tâm lớn của netizen đối với từng đường đi nước bước của Jinni.

Kế đó, nhiều đồn đoán về bến đỗ mới của Jinni cũng xuất hiện, trở thành đề tài tranh luận của cư dân mạng. Nổi bật là tin đồn Jinni sẽ đầu quân cho The Black Label khi cộng đồng mạng phát hiện Peter Chun - giám đốc quản lý của The Black Label đã follow nữ idol trên Instagram. Tuy nhiên, phía The Black Label đã phủ nhận thông tin trên ngay sau đó.

Jinni sẽ đổi nghệ danh của mình thành JINI, đánh dấu một hành trình mới trên con đường nghệ thuật. Đầu quân cho UAP và dưới sự quản lý của Sublime Artist Agency, JINI đã chính thức là "người một nhà" với nhiều thần tượng nổi tiếng như Tiffany (Girls' Generation), Youngjae và Jackson (GOT7), Hani (EXID)...

Về tương lai của JINI, nhiều người hâm mộ tin rằng với kỹ năng "ổn áp" đã được công nhận, cô nàng sẽ trở thành một nghệ sĩ solo. Mặt khác, rất có thể JINI sẽ thử sức với vai trò diễn viên khi không ít lần cô nàng được netizen khen là "na ná Song Hye Kyo". Mặt khác, chung nhà Sublime Artist Agency với cô còn có "Ảnh đế" Song Kang Ho, nên khả năng JINI sẽ tham gia diễn xuất trong tương lai là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Cư dân mạng bày tỏ háo hức về tương lai của JINI:

"Chúc mừng Jinni nhé, rất mong đợi sân khấu trở lại của em"

"Chắc cô bé sắp solo thật rồi, khá hóng vì bạn này nhan sắc có, tài năng thừa, trình diễn cũng tốt, sẵn có sự quan tâm nhất định của công chúng, chỉ cần thêm nhạc hay, chỉn chu nữa là phất lên luôn."

"Nhiều topic cho rằng Jinni có khí chất diễn viên, mong bạn này sẽ xuất hiện trên màn ảnh trong tương lai."