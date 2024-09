Jung Hae In - Jung So Min hậu trường còn ngọt hơn trên phim "Love Next Door"

HHT - Trong "Love Next Door" (Con Trai Bạn Mẹ), Choi Seung Hyo và Bae Seok Ryu chưa thành đôi nên phản ứng hóa học cũng chưa quá bùng nổ. Nhưng ở hậu trường, Jung Hae In - Jung So Min khiến fan quắn quéo vì những skinship tự nhiên, ánh mắt cũng "tình bể bình".

Jung Hae In và Jung So Min lần đầu hợp tác trong Love Next Door. Cả hai đem tới những hình ảnh chân thật của cặp thanh mai trúc mã, tính khí đối lập, "như chó với mèo". Phim chiếu được 10/16 tập, Bae Seok Ryu và Choi Seung Hyo vẫn chưa chính thức về bên nhau khiến người xem sốt ruột. Chemistry của cả hai đáng yêu nhưng được khán giả nhận xét là chưa đủ đã để tạo cảm giác cặp đôi ngọt sâu răng.

Những lúc off-cam lại là lúc fan cảm thấy "phản ứng hóa học" của Jung Hae In và Jung So Min bùng nổ hơn. Điển hình như hậu trường cảnh Seung Hyo bế Seok Ryu xuống biển để cô ném cơn tức giận và sự buồn bực ra ngoài. Khi đạo diễn hô "cắt", Hae In đã bế ngược So Min trở lại và đặt cô ở thềm cát khô. Vài giây này làm fan rung rinh vì cả hai giống như cặp tình nhân đang chơi đùa trên bờ biển.

Tham gia phỏng vấn ngắn với Me&Character, khi được yêu cầu sắp xếp độ ngọt ngào của 2 người và Seok Ryu, Seung Hyo thì Jung So Min đã để Jung Hae In đứng đầu. Cô nói rằng anh luôn quan tâm tất cả mọi người và hành động như thể Seung Hyo (ngọt ngào và ấm áp) ở phim trường. Đáp lại So Min, Hae In đã nói rằng: "Không phải với ai anh cũng thế đâu".

Khi tham gia chương trình Melon Radio, Jung Hae In chia sẻ từ tập 11 tới 16 của Love Next Door sẽ vui như tiệc. Teaser tập 11 đã ẩn ý về chuyện Seok Ryu đồng ý lời tỏ tình của Seung Hyo. Thanh mai trúc mã của phố Hyeryeong chính thức hẹn hò sẽ "rải đường" nhiều hơn cho Love Next Door, khán giả có thể đặt kỳ vọng nhiều hơn vào "phản ứng hóa học" bùng nổ của cặp đôi ở chặng cuối này. Dĩ nhiên, hậu trường có lẽ cũng sẽ đầy ắp những cảnh mật ngọt.