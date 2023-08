Jung Kook BTS vượt qua "hàng rào" girl group, lập thêm thành tích mới với "Seven"

HHT - Dù đã phát hành được gần 50 ngày, bản hit ra mắt solo của Jung Kook (BTS) - "Seven" vẫn cho thấy mình là một trong những "chiến mã" có sức chiến đấu mạnh nhất thời điểm hiện tại. Không chỉ có thành tích vượt bậc tại thị trường nước ngoài, "Seven" còn thành công phá vỡ "thành lũy" mà các girl group Gen 4 đã lập ra trong suốt thời gian qua tại các bảng xếp hạng (BXH) Hàn Quốc.

Thành công của Seven tại quốc tế được thể hiện rõ qua thành tích ra mắt vị trí đầu bảng của BXH Billboard Hot 100. Ca khúc cũng đứng đầu BXH Spotify toàn cầu tổng cộng 45 ngày, bất chấp việc phải đối đầu trực diện các tên tuổi lớn của làng nhạc thế giới. Con số này được dự đoán vẫn còn tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Vốn không được ARMY (fandom của BTS) đặt quá nhiều kì vọng vào thành tích trong nước, bởi Seven là bài hát tiếng Anh và chỉ có duy nhất một hoạt động quảng bá trên chương trình âm nhạc trong nước là Inkigayo. Tuy nhiên, những gì Seven đạt được đã vượt xa mọi mong đợi của người hâm mộ.

Tính đến ngày 30/8, Seven chính thức vượt qua Super Shy của NewJeans, thành công leo lên vị trí đầu tiên BXH hằng ngày của Melon (nền tảng nghe nhạc lớn nhất Hàn Quốc), trở thành nghệ sĩ nam, nghệ sĩ solo đầu tiên và duy nhất đạt được thành tích này trong năm 2023.

Các BXH âm nhạc Hàn Quốc trong năm nay vốn được xem là sân chơi riêng của các girl group Gen 4. Dù vậy, từ khi phát hành tới nay, Seven chưa từng bị lép vế, thay vào đó từng bước thu phục công chúng cả trong nước lẫn quốc tế.

Không chỉ dẫn đầu trên BXH Melon Daily, Seven còn "nắm trùm" tại BXH Melon TOP 100 với gần 300 giờ tích lũy, đồng thời ghi nhận vị trí số 1 BXH Apple Music, Spotify, YouTube Chart tại Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, Seven cũng giữ vững hạng 1 trên BXH Billboard Global 200 và Billboard Global 200 Excl. US trong 6 tuần liên tiếp. Trên BXH Billboard Hot 100, Seven trụ tuần thứ 6 tại hạng 32.

Trước đó bản hit Seven còn giúp Jung Kook vượt qua BTS, trở thành nghệ sĩ K-Pop duy nhất sở hữu lượt Monthly Listeners trên Spotify tại một thời điểm cao nhất kể từ năm 2018.

Ngoài ra, ca khúc ra mắt solo của em út BTS cũng đang nhắm tới thành tích bài hát của nghệ sĩ K-Pop được stream nhiều nhất năm 2023 (Spotify), Seven đang ghi nhận hơn 528 triệu lượt stream sau 47 ngày, đối đầu với Cupid - Fifty Fifty với 583 triệu lượt stream.