K-ICM "rớt nước mắt" khi bất ngờ có "bản sao", Tóc Tiên lần đầu khoe bộ ảnh cưới lung linh

HHT - Đây là lần đầu Tóc Tiên chia sẻ loạt ảnh cưới lung linh sau 2 năm "lên xe hoa" cùng Touliver. Trong khi đó, K-ICM rơi vào tình huống "dở khóc dở cười" khi bất ngờ có "anh em sinh đôi" trên mạng xã hội.

Tròn 2 năm về chung một nhà với Hoàng Touliver, Tóc Tiên rất hiếm hoi chia sẻ những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc "lên xe hoa" khiến netizen không khỏi tò mò. Thế nhưng mới đây, giọng ca Có Ai Thương Em Như Anh đã bất ngờ "chiêu đãi" người hâm mộ loạt ảnh cưới đẹp lung linh của mình trên Instagram lẫn Facebook cá nhân.

Theo đó trên Story Instagram, Tóc Tiên đã chia sẻ loạt ảnh phóng sự cưới thân mật bên bạn bè. Tại lễ cưới được tổ chức riêng tư ở Đà Lạt, bà xã Touliver xuất hiện trong chiếc váy cưới màu trắng có kiểu dáng đơn giản, tinh tế. Nữ ca sĩ không giấu được niềm hạnh phúc với nụ cười "tươi roi rói" cùng loạt hành động nhí nhảnh đáng yêu. Không những thế, dàn phù dâu của Tóc Tiên cũng khiến dân tình vừa ngưỡng mộ, vừa thích thú khi quy tụ loạt người đẹp V-Biz như Ngọc Thảo, Mlee,...

Bên cạnh đó, vợ chồng Tóc Tiên - Hoàng Touliver còn có cách kỷ niệm 2 năm ngày cưới độc lạ khi... "lôi nhau ra chụp hình" giữa trưa. Trong khi Tóc Tiên hài hước bày tỏ niềm vui sướng vì vẫn còn mặc vừa váy cưới sau 2 năm, Hoàng Touliver lại ghi điểm bởi hành động cực ga-lăng, sẵn sàng đứng thấp hơn để nhường spotlight cho "nóc nhà". Dưới phần bình luận, cặp đôi nhận được loạt bình luận khen ngợi vì quá xứng đôi cùng nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ.

Vừa qua, netizen được phen "cười bò" khi bất ngờ tìm ra "anh em sinh đôi" của K-ICM trên mạng xã hội. Cụ thể, trong đoạn clip ngắn về một buổi hát lô tô, một anh chàng vô tình lướt ngang ống kính đã lọt vào tầm ngắm cộng đồng mạng khi có vóc dáng cao ráo cùng khuôn mặt thon dài giống hệt nam producer nổi tiếng. Thậm chí nhiều người còn đùa rằng, sau khoảng thời gian dịch bệnh, K-ICM đã "đổi nghề"... hát lô tô.

Mới đây, chính chủ cũng đã đăng tải lời "thỉnh cầu" netizen đừng tag tên anh chàng vào đoạn clip ấy cùng biểu cảm "cười ra nước mắt". Không những thế, producer Chim Quý Trong Lồng còn lầy lội dành tặng lời khen "chân mày bén qua bén" cho "bản sao" khiến cộng đồng mạng không khỏi bật cười.

Chuyện tình yêu của HLV Rap Việt - nam rapper Karik luôn là đề tài thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Sau loạt "sóng gió tình trường", anh chàng không còn công khai chia sẻ về chuyện tình yêu mà thay vào đó là "hint" úp mở khiến khán giả tò mò. Mới đây, Karik tiếp tục gây xôn xao khi khoe ảnh được "ai đó" tặng quà handmade cùng lời "mắng yêu" ngọt ngào: "Lắm trò".

Netizen cũng nhanh chóng "soi" ra dòng chữ đặc biệt trong món quà bí ẩn: "7 billions people in the world. But my heart chooses you" (tạm dịch: Có 7 tỉ người trên thế giới nhưng trái tim của tôi chọn bạn). Chính vì thế, dân tình càng tin rằng Karik đã tìm được tình yêu mới cũng như không khỏi thắc mắc về danh tính "nửa kia".