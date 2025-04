Kay Trần đóng phim kinh dị cùng Thanh Duy và "tình địch của Hương Giang"

HHT - Sau chương trình "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai", "anh tài" Kay Trần tiếp tục thu hút sự chú ý khi tham gia dự án phim điện ảnh "Dưới Đáy Hồ".

Sau khi tung first look poster, NSX phim điện ảnh Dưới Đáy Hồ tiếp tục hé lộ tạo hình nhân vật đầu tiên - do "anh tài" Kay Trần thủ vai. Lần đầu đảm nhận nam chính thể loại kinh dị, Kay Trần hóa thân thành một nhiếp ảnh gia, với tên gọi Trung "Phó Nháy". Cùng với hai người bạn khác (do Thanh Duy và Karen Nguyễn thủ vai), nhân vật của Kay Trần bước vào hành trình khám phá những bí mật "lạ lắm" về Hồ Đá (làng ĐHQG TP. Hồ Chí Minh).

Trong loạt ảnh "nhá hàng", Kay Trần khiến netizen thích thú với tạo hình phong trần, bụi bặm - đúng với phong cách của nam ca sĩ. Theo tiết lộ từ ê-kíp, nhân vật Trung "Phó Nháy" sẽ mang tính cách ấm áp, tình cảm và có phần "tẻn tẻn".

Chia sẻ về vai diễn kinh dị đầu tiên, Kay Trần khẳng định đây là cơ hội tốt để khám phá những khía cạnh mới của bản thân: "Tôi muốn mang đến một nhân vật chân thực, gần gũi nhưng cũng đầy bí ẩn. Tin rằng, vai Trung sẽ đem đến được một Kay Trần khác biệt hoàn toàn so với những gì khán giả từng biết về tôi trước đây".

Khó khăn lớn nhất trong dự án lần này nằm ở vấn đề cân đối thời gian. Vì lịch trình bận rộn cùng Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Kay Trần phải nỗ lực thu xếp thời gian bấm máy Dưới Đáy Hồ. Đồng thời, anh phải tìm cách thể hiện tốt nhất diễn xuất trên set quay, tập trung dành toàn bộ năng lượng cho nhân vật.

Sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Kay Trần nhận về nhiều tình cảm từ khán giả. "Anh tài" được khen ngợi khi "cân" được nhiều mảng hát, rap và vũ đạo. Sự chân thành, gần gũi và tinh thần tích cực giúp nam ca sĩ "ghi điểm" trong lòng các Gai Con. Đầu năm nay, Kay Trần còn đảm nhận vai trò Nhà Sản Xuất Toàn Năng, thực hiện casting và sàng lọc các Tân Binh Toàn Năng 2025.