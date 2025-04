Cha Tôi, Người Ở Lại: Bao lâu nay An có tình cảm với Nguyên mà không nhận ra?

HHT - Với những dấu hiệu này, rất có thể đoạn kết “Cha Tôi, Người Ở Lại” cũng sẽ giống với “Lấy Danh Nghĩa Người Nhà”. Nghĩa là An và Nguyên sẽ thành một đôi.

Lâu nay, khi xem Cha Tôi, Người Ở Lại thì khán giả vẫn suy đoán biết đâu biên kịch sẽ cho phiên bản Việt một cái kết khác với bản gốc.

Nhưng xem chừng cái kết của Cha Tôi, Người Ở Lại vẫn sẽ giống với bản gốc Lấy Danh Nghĩa Người Nhà là để An và Nguyên đến với nhau. Bởi sau khi An hết giận dỗi hai anh, cô có phần quan tâm gắn bó với Nguyên hơn. Một phần cũng vì biết Nguyên đang bị trầm cảm nên An càng muốn chăm sóc bù đắp cho anh lớn.

Hai anh em đã có nhiều lần trò chuyện riêng với nhau, và Nguyên khẳng định anh sẽ không bao giờ rời xa An lần nữa dù mẹ ruột có gọi cậu trở về. Nhưng chẳng ngờ An đã rất chín chắn khi cho rằng Nguyên cứ thoải mái làm những gì anh cần làm, đến những nơi anh muốn đến và cô hứa sẽ không giận Nguyên nữa.

Bởi vì “Dù anh ở đâu thì trong đầu em cũng luôn có anh mà”. An vô tình tiết lộ tâm sự riêng tư của mình, cho thấy cô vẫn luôn nghĩ đến Nguyên suốt những năm tháng xa cách. Chính An cũng nhận ra sự “bất ổn” khi buột miệng thổ lộ điều mình vẫn giấu kín, nên vội đính chính rằng trong đầu cô vẫn có phần dành cho bố Bình, bố Chính và cả Việt nữa. Nhưng giờ thì ai cũng hiểu giữa Việt và Nguyên, An vẫn dành tình cảm đặc biệt cho anh lớn nhiều hơn.

Hiện giờ, tuy An đang hạnh phúc bên bạn trai là Đại nhưng ai cũng hiểu sớm muộn gì chuyện tình này cũng tan vỡ, bởi Nguyên đã về và sát cánh bên An mỗi ngày, khiến cô nhận ra ai mới là người mình thực sự yêu thương.