Kẻ Thù Dấu Yêu tập 11, 12: Ju Yeon, Su Jeong "chúng mình có nhau" vượt ải bà nội

HHT - Cuộc gặp của Baek Su Jeong với bà nội "aka" chủ tịch Ban dường như đã hiệu quả. Ngoài mặt, bà vẫn rất lạnh lùng, nhưng có vẻ sâu bên trong đã muốn vun vén lại hạnh phúc gia đình mà Ju Yeon mong muốn.

*Bài viết chỉ mang tính dự đoán

Trong tập 10 Kẻ Thù Dấu Yêu (My Dearest Nemesis), Ban Ju Yeon (Choi Hyun Wook) đã bị sa thải khỏi vị trí giám đốc, còn Baek Su Jeong (Moon Ga Young) thì bị điều chuyển xuống đội kỹ thuật. Chủ tịch Ban tưởng rằng làm như vậy sẽ khiến Su Jeong tự động nghỉ việc, nhưng ngược lại, cô lại thích nghi tốt và nhẫn nhịn ở lại công ty.

Có cơ hội gặp chủ tịch, Baek Su Jeong thẳng thắn nói ra những suy nghĩ của mình, rằng cô không cố chấp để chờ đợi Ban Ju Yeon quay lại vị trí thừa kế mà là muốn giúp anh tìm lại gia đình. Lời nói của Su Jeong đã khiến bà nội hẫng nhẹ. Cuối tập 10 là cảnh Ban Ju Yeon bất ngờ xuất hiện ở lễ ký kết. Teaser tập 11 cho thấy anh đã có một cuộc thương lượng với bà nội.

Ju Yeon trở lại ghế giám đốc của Bách hoá Yong Sung, nhưng có vẻ anh đã ra điều kiện với bà nội là Baek Su Jeong phải được phục chức. Bà đồng ý. Và có vẻ thử thách cuối cùng bà đặt ra cho cháu trai chính là tiếp tục việc tái thiết, tăng doanh thu của Bách hoá Yong Sung trong thời gian nhất định. Nếu anh thành công, không chỉ vị trí thừa kế tập đoàn được ấn định mà cả chuyện tình với Baek Su Jeong cũng được tác thành. Nếu không thành, anh sẽ mất tất cả.

Hai "quái kiệt" trở lại vực dậy tinh thần của nhân viên. Những ngày tháng ngọt ngào của Ban Ju Yeon và Baek Su Jeong tiếp tục ở phạm vi công sở vì cả hai không cần phải giấu giếm. Bộ đôi cùng nhau vượt qua thử thách mà bà nội đặt ra.

Theo teaser tập 11, để tăng kịch tính cho những tập cuối, một chướng ngại bất ngờ đã xảy đến khi gần tới ngày khai trương khiến cả "tổ đội" Bách hoá Yong Sung hoảng hốt. Với sự thông minh, lanh lẹ và ăn ý, Ban - Baek couple sẽ làm thế nào để "đạp gió rẽ sóng" hoàn thành dự án?

Và có vẻ như sóng gió sẽ tới dồn dập và một lần nữa đẩy Su Jeong - Ju Yeon đến nguy cơ chia rẽ đôi ngả. Một người phụ nữ ngỏ lời mời "Dâu Tây" đi Mỹ. Nhìn sắc mặt của Su Jeong, cô có vẻ phân vân.

Một chi tiết đáng chú ý khác là cảnh Ju Yeon dùng thân phận Hắc Viêm Long để gọi cho ai đó. Anh đang nói chuyện với Su Jeong hay một trợ thủ bí ẩn nào sẽ giúp sức trong việc vượt chướng ngại gần ngày khai trương Bách hóa Yong Sung?

Diễn biến 2 tập cuối có vẻ sẽ khá dồn dập. Trải qua nhiều hiểu lầm và cả chông gai, khán giả đều mong Ban Ju Yeon sẽ hòa thuận với bà nội như mong ước và có một cái kết ngọt ngào với "bé Dâu Tây" Su Jeong.

Hai tập cuối sẽ được phát sóng liên tiếp vào ngày 24/3. Sự thay đổi này là do ngày 25/3 (thứ Ba) các đài tập trung phát sóng trận đấu vòng loại World Cup 2026 giữa đội tuyển Hàn Quốc và Jordan. Các fan đều vui mừng do được xem kết phim sớm, thay vì phải chờ thêm do nhà đài lùi lịch.