Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt: IU rơi nước mắt lần nào rung động trái tim khán giả lần đó

HHT - Kim Ji Won nổi tiếng là "nữ hoàng hướng nội" với sở thích nằm trên sofa ngắm trần nhà. Vì thế, các fan đặc biệt phấn khích khi thấy cô đi "đu concert" Jennie. Một số cư dân mạng bình luận, động thái của Ji Won đã vô tình chứng minh nữ diễn viên vẫn thoải mái, vô tư giữa ồn ào đời tư của bạn diễn "Queen of Tears" - Kim Soo Hyun.

HHT - Được giới thiệu là phim chữa lành nhưng tập mới của When Life Gives You Tangerines (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt) lại khiến khán giả khóc hết nước mắt với một phân đoạn diễn xuất đỉnh cao của Park Bo Gum và IU.