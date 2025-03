Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt: Nhân vật bí ẩn trong poster hồi 3 là Kim Seon Ho?

HHT - Ngay sau khi nhà đài hé lộ poster hồi 3 của “Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt”, khán giả đã rất quan tâm đến nhân vật bí ẩn trong ảnh, là chàng trai đứng xoay lưng lại nên chưa rõ mặt. Người ấy là ai mà netizen tranh cãi?

16 tập phim When Life Gives You Tangerines (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt) được chia thành 4 hồi, mỗi hồi dài 4 tập và nói về một mùa trong cuộc đời Ae Sun cùng Gwan Sik.

Hồi đầu tiên là mùa Xuân, khi tình đầu thơ ngây trong trẻo nảy nở giữa hai người con làng chài trên đảo Jeju. Mùa Hè tượng trưng cho hồi 2, khi giông bão kéo tới nhấn chìm gia đình Ae Sun, Gwan Sik trong nỗi đau không thể gọi tên khi con trai út qua đời khi mới 3 tuổi.

Hồi 3 sẽ chính thức lên sóng trong tuần này, mang không khí mùa thu trầm lắng. Tấm poster mới cũng sử dụng gam màu nâu trầm buồn, thể hiện sự trưởng thành của các nhân vật. Lúc này, Ae Sun và Gwan Sik đã bước vào tuổi xế chiều, hai con cũng đã khôn lớn.

Trong poster, hai vợ chồng cùng con gái Geum Myeong đứng sát cạnh nhau, mỉm cười nhìn về phía một chàng trai đối diện. Tuy nhiên, chàng trai này quay lưng lại và cúi đầu chào, khiến netizen tò mò và tranh cãi xem đây có phải là bạn trai của Geum Myeong hay không.

Theo nhiều suy đoán, nhân vật bí ẩn này có thể là Park Choong Seop, do Kim Seon Ho thủ vai. Từ năm 2023, khi phim khởi quay, Kim Seon Ho đã có mặt trong dàn cast, nhưng vai diễn của anh vẫn được giữ kín.

Một số thành viên đoàn làm phim từng tiết lộ rằng dù được giới thiệu là khách mời, Kim Seon Ho xuất hiện xuyên suốt qua nhiều tập, cho thấy nhân vật của anh có vai trò quan trọng trong cốt truyện.

Chừng đó manh mối khiến netizen tin rằng Kim Seon Ho sẽ vào vai bạn trai của Geum Myeong trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt, con rể tương lai của Ae Sun và Gwan Sik.

Nhiều khán giả cũng nhận xét rằng nét thư sinh, nhẹ nhàng của Kim Seon Ho rất ăn ý với IU, đồng thời háo hức chờ đợi liệu cả hai có thể tạo nên phản ứng hóa học bùng nổ như IU và Park Bo Gum trong hai hồi đầu hay không.