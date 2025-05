Kết Hoài Thủy Trúc Đình - Biết trước đỡ đau: "Quét maps" team Mặt Nạ tàn độc

HHT - Từ tập 1 và phần giới thiệu của "Cung Điện Ma Ám" (The Haunted Palace) đã có những "mập mờ" về kết thúc sẽ bên nhau của Gang Cheol và Yeo Ri. Nhưng nếu Gang Cheol không hy sinh thì ai đủ sức mạnh thay thế Dạ Quang Châu của giao long, siêu độ cho Bát Xích Quỷ?

HHT - Gây sốt ngay từ những tập đầu nhưng show hẹn hò LGBTQ+ đình đám "To Get Her" buộc phải tạm dừng phát sóng vì drama không lối thoát giữa các thành viên tham gia.