Khám phá món quýt nướng “gây thương nhớ” trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Một Quả Quýt

HHT - Những ngày qua, món quýt nướng đã được nhiều fan của bộ phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt “săn lùng” sau khi xuất hiện trong một vài phân đoạn. Không chỉ gây ấn tượng bởi hình ảnh đẹp mắt trên màn ảnh, món ăn này còn khiến nhiều netizen tò mò về hương vị với cách chế biến khá đơn giản.

Bộ phim When Life Gives You Tangerines (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt) với sự tham gia của IU và Park Bo Gum đang "gây bão” mạng xã hội. Không chỉ chinh phục khán giả bằng câu chuyện cảm động về cuộc đời của Ae Sun (IU) và Gwan Sik (Park Bo Gum) tại đảo Jeju những năm xưa cũ, bộ phim còn khéo léo giới thiệu nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực địa phương. Trong đó, món quýt nướng độc đáo đã nhanh chóng chiếm trọn spotlight và tạo nên cơn sốt.

Trong bộ phim, món quýt nướng đã xuất hiện ở một số phân cảnh đầy cảm xúc. Hình ảnh những quả quýt với lớp vỏ ngoài đã cháy xém nhiều chỗ sau khi được nướng trên bếp lửa nhưng bên trong mềm ngọt, mọng nước đã khiến netizen không khỏi tò mò và thử làm quýt nướng tại nhà.

Được biết, quýt nướng mang hương vị ngọt ngào, gắn liền với ký ức tuổi thơ của biết bao thế hệ người dân tại đảo Jeju. Vào mùa thu hoạch từ tháng 11 đến tháng 2, người dân nơi đây có thói quen nướng quýt cùng khoai lang trên bếp củi ấm áp để ăn lót dạ.

Nếu có cơ hội đến Jeju vào mùa đông, bạn không nên bỏ lỡ cơ hội thưởng thức quýt nướng tại các quán ven đường hay chợ địa phương. Ngoài ra, các trang trại quýt cũng có dịch vụ cho khách tự tay nướng và thưởng thức tại vườn hay một số quán cà phê ở Jeju cũng phục vụ quýt nướng kèm với trà nóng.

Không chỉ ở Jeju, quýt nướng đã trở thành món ăn quen thuộc với người Hàn vào mùa đông. Khi nướng lên, lớp vỏ quýt bên ngoài sẽ cháy xém nhẹ, thoang thoảng hương thơm của tinh dầu. Còn phần múi quýt bên trong nóng hổi, mềm và mọng nước, vị ngọt đậm hơn trước khi nướng, hòa quyện cùng chút vị đắng thanh nhẹ của tinh dầu từ vỏ quýt. Đặc biệt, phần xơ bên trong quả quýt sau khi nướng dường như sẽ bám hết vào vỏ, không dính vào múi quýt như khi còn tươi.

Ngoài ngon miệng, quýt nướng còn giúp giữ ấm cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và tăng đề kháng. Bên cạnh cách nướng trực tiếp trên vỉ nướng, các netizen có thể tham khảo thêm cách nướng quýt đơn giản hơn trên chảo hay sử dụng nồi chiên không dầu. Món quýt nướng được dự đoán sẽ trở nên viral trong thời gian tới khi các fan bộ phim “bắt trend” cùng món ăn độc đáo này.