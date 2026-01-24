Khi nào người hâm mộ được tiếp tục xem các chiến binh Sao Vàng thi đấu cấp ĐT quốc gia?

HHTO - Sau tấm Huy chương Đồng tại VCK U23 châu Á 2026, sự quan tâm của người hâm mộ dành cho bóng đá Việt Nam ngày càng tăng nhiệt. Khi giải đấu trẻ khép lại, câu hỏi được đặt ra là thời điểm ĐT Việt Nam trở lại thi đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia trong năm 2026 và lịch trình cụ thể của các giải đấu lớn phía trước.

Theo kế hoạch, trận đấu đầu tiên của ĐT Việt Nam trong năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 31/3/2026, trong khuôn khổ vòng loại AFC Asian Cup 2027. Ở trận đấu này, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp đón ĐT Malaysia trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Đây được xem là cuộc đối đầu then chốt, có ý nghĩa quan trọng trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng và tấm vé giành quyền góp mặt tại VCK Asian Cup 2027.

Sau trận vòng loại châu lục, tâm điểm của bóng đá Việt Nam trong năm 2026 sẽ là giải đấu ASEAN Cup 2026, giải vô địch Đông Nam Á cấp đội tuyển quốc gia (tên gọi mới của AFF Cup). Theo lịch dự kiến, ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24/7 đến ngày 26/8/2026.

Các cầu thủ ĐT Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại vòng bảng bằng trận ra quân vào ngày 24/7/2026, gặp đội thắng trong cặp play-off giữa ĐT Brunei và Timor Leste. Tiếp đó, vào ngày 31/7/2026, các chiến binh Sao Vàng sẽ đối đầu ĐT Singapore. Trận đấu thứ 3 của ĐT Việt Nam ở giải này diễn ra vào ngày 3/8/2026, khi ĐT Việt Nam làm khách trước Indonesia - cuộc so tài được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện bảng đấu. Trận đấu cuối cùng ở vòng bảng, ĐT Việt Nam sẽ trở lại sân nhà tiếp đón ĐT Campuchia, diễn ra vào ngày 7/8/2026.

Nếu vượt qua vòng bảng, ĐT Việt Nam sẽ bước vào vòng bán kết với hai lượt trận dự kiến tổ chức vào các ngày 15-16/8/2026 (lượt đi) và 18-19/8/2026 (lượt về). Trong trường hợp giành quyền vào chung kết, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu chung kết lượt đi ngày 22/8/2026 và chung kết lượt về ngày 26/8/2026 để tranh ngôi vô địch khu vực.

(Ảnh: Ghiền bóng đá)

Bên cạnh hai giải đấu chính thức nói trên, ĐT Việt Nam nhiều khả năng sẽ có thêm một số trận giao hữu quốc tế trong các đợt FIFA Days còn lại của năm 2026 nhằm hoàn thiện đội hình và lối chơi. Lịch thi đấu cụ thể của các trận giao hữu hiện vẫn đang chờ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam công bố.

Với lịch thi đấu trải dài từ cuối tháng 3 đến hết tháng 8/2026, năm 2026 được xem là giai đoạn bản lề của ĐT Việt Nam. Đây cũng là thời điểm người hâm mộ kỳ vọng sự kết hợp giữa các trụ cột giàu kinh nghiệm và những gương mặt trẻ vừa trưởng thành từ U23 châu Á sẽ giúp các chiến binh Sao Vàng tiếp tục mang đến những trận cầu giàu cảm xúc và niềm tự hào.