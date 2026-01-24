Á hậu Phương Anh nhiều năm liền đồng hành cùng chương trình Chủ Nhật Đỏ

HHTO - Ngày 23/1, hàng dài người trẻ xếp hàng chờ hiến máu trong khuôn khổ chương trình Chủ Nhật Đỏ do Báo Tiền Phong tổ chức. Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh và Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi có mặt từ sớm, đăng ký hiến máu, lan tỏa thông điệp "Hiến máu cứu người - Sinh mạng của bạn và tôi".

Ngày 23/1, chương trình Chủ Nhật Đỏ - Hiến máu cứu người, Sinh mạng của bạn và tôi diễn ra tại Trung tâm Amway Vietnam. Chương trình do Báo Tiền Phong phối hợp Viện Truyền máu Huyết học Trung ương, Bệnh viện Quân y 175 và Công ty Amway Vietnam tổ chức.

﻿

Nhiều năm đồng hành cùng Chủ Nhật Đỏ, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh chia sẻ lần nào tham gia cô cũng có cảm giác háo hức như lần đầu. Nàng hậu cho rằng sức sống của chương trình nằm ở tinh thần của những người trẻ chủ động đăng ký hiến máu. Người đẹp mong muốn ngày càng có nhiều bạn trẻ mạnh dạn tham gia, bởi “mỗi giọt máu cho đi đều có thể mang lại cơ hội sống cho ai đó mà mình chưa từng gặp".

Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi cũng tham gia Chủ Nhật Đỏ. Người đẹp chia sẻ đây đã là lần thứ tư cô đủ điều kiện để hiến máu: “Khi biết mình đủ điều kiện hiến máu, Vi rất hào hứng vì hiểu một giọt máu của mình cho đi có ý nghĩa như thế nào”.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿

Hai người đẹp có mặt từ rất sớm, đăng ký ghi danh hiến máu, mong muốn góp chút công sức cho chương trình ý nghĩa, lan tỏa thông điệp Hiến máu cứu người - Sinh mạng của bạn và tôi.