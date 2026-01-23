U23 Việt Nam gặp nhiều bất lợi trước trận tranh hạng Ba gặp U23 Hàn Quốc

HHTO - U23 Việt Nam bước vào trận tranh hạng Ba U23 châu Á 2026 gặp U23 Hàn Quốc trong bối cảnh gặp hàng loạt khó khăn cả về lực lượng, thể lực lẫn tinh thần. Đây được xem là thử thách lớn với thầy trò HLV Kim Sang-sik ở trận đấu cuối cùng của giải.

Trong trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam không có được đội hình mạnh nhất. Hiểu Minh vắng mặt vì chấn thương, trong khi Lý Đức không thể thi đấu khiến hàng phòng ngự tổn thất nghiêm trọng. Trên hàng công, Đình Bắc vẫn chưa bình phục hoàn toàn, khả năng ra sân còn bỏ ngỏ hoặc khó đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Việc thiếu hụt những trụ cột quan trọng khiến bài toán nhân sự của ban huấn luyện trở nên vô cùng nan giải.

Không chỉ gặp bất lợi về lực lượng, tinh thần của các cầu thủ U23 Việt Nam cũng bị ảnh hưởng đáng kể sau thất bại ở trận bán kết. Trận thua đậm 0-3 trước U23 Trung Quốc khiến toàn đội ít nhiều chịu áp lực tâm lý, nhất là khi phải nhanh chóng đứng dậy để bước vào một cuộc đối đầu khác với đối thủ rất mạnh là U23 Hàn Quốc.

U23 Việt Nam tập luyện tại UAE trước trận gặp U23 Hàn Quốc. (Ảnh: VFF)

Thể lực cũng là vấn đề đáng lo ngại. U23 Việt Nam đã trải qua chuỗi hai giải đấu căng thẳng liên tiếp với mật độ thi đấu dày, cường độ cao. Nhiều cầu thủ phải thi đấu liên tục, dẫn đến dấu hiệu quá tải rõ rệt trong những trận đấu gần đây. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc luôn nổi tiếng với nền tảng thể lực sung mãn và lối chơi giàu tốc độ.

Trước hàng loạt khó khăn bủa vây, trận tranh hạng Ba không chỉ là cuộc đấu về chuyên môn mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh, tinh thần chiến đấu của U23 Việt Nam. Hơn lúc nào hết, thầy trò HLV Kim Sang-sik rất cần sự đồng hành, động viên từ người hâm mộ quê nhà.

Dù kết quả ra sao, việc sát cánh, cổ vũ và tin tưởng đội tuyển ở thời điểm khó khăn chính là nguồn động lực quan trọng để các cầu thủ trẻ Việt Nam chiến đấu đến những phút cuối cùng, khép lại hành trình U23 châu Á 2026 một cách trọn vẹn nhất.