Khi nào thời tiết miền Bắc sẽ chuyển sang trạng rét cả ngày lẫn đêm?

HHT - Sắp tới sẽ có một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, khiến nền nhiệt miền Bắc và miền Trung giảm sâu, trời chuyển rét.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, dự báo khoảng ngày 6-7/12 sẽ có một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, khiến nền nhiệt miền Bắc và miền Trung giảm sâu, trời chuyển rét. Thời điểm không khí lạnh bắt đầu về sẽ gây ra đợt mưa ở khu vực Bắc Bộ, nhưng không lớn. Dưới tác động của mưa cộng với gió Đông Bắc, từ đêm 6/12, các tỉnh miền Bắc trời sẽ chuyển rét.

Trong đợt rét này, nhiệt độ trung bình ở Bắc Bộ khả năng xuống dưới 20 độ C, trời chuyển rét từ đêm 6/12 sang ngày 7/12. Các tỉnh miền Trung trong khoảng ngày 6-7/12 có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng và nhiệt độ ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng giảm xuống dưới 23 độ C.

Từ ngày 7/12 trở đi, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế có khả năng trời chuyển rét. Trên biển, từ ngày 7/12 trở đi, gió Đông Bắc mạnh. Hầu khắp khu vực Bắc giữa và Nam Biển Đông, khu vực đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, gây ra tình trạng biển động mạnh, sóng cao từ 3 - 5 m.

Đợt không khí lạnh sắp tới cũng sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội. Từ đêm 6/12 sang ngày 7/12 trở đi, nhiệt độ giảm xuống dưới 20 độ C, trời chuyển rét. Đợt rét này diễn ra 24/24 giờ trong ngày.

Theo dự báo, mùa Đông năm nay từ tháng 12/2024 đến hết tháng 2/2025, nền nhiệt trên cả nước xuống xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, trong tháng 12/2024, khả năng nền nhiệt ở mức thấp hơn ở khu vực Bắc Bộ. Dự báo, rét đậm, rét hại có khả năng xảy ra vào nửa cuối tháng 12/2024 và khả năng xảy ra tình trạng băng giá, sương muối ở vùng núi cao phía Bắc, ảnh hưởng tới việc sản xuất, chăm sóc vật nuôi của nông dân.

Mưa ở giai đoạn chính Đông không nhiều. Tuy nhiên, giai đoạn chuyển tiếp mùa Đông sang mùa Hè từ tháng cuối tháng 2, tháng 3 sẽ xuất hiện những cơn mưa nhỏ, mưa phùn và rét, thời tiết chủ đạo là rét ẩm.