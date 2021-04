Khi nhạc Rap lên ngôi ở V-Biz, Sơn Tùng M-TP đang ở đâu và có còn là rapper top đầu?

HHT - Người khác chỉ mong có bức ảnh triệu like thì Lisa giờ đây đang hướng tới mục tiêu bức ảnh 10 triệu like rồi. Từ đầu 2021 đến giờ, Lisa đã có kha khá bài đăng được hơn 6 triệu người like và điểm chung giữa chúng là gì?