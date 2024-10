Khi sự hâm mộ cuồng nhiệt của fan trở thành áp lực cản bước các nghệ sĩ trẻ

HHT - Chương trình truyền hình thực tế tạo cơ hội bứt phá cho nhiều nghệ sĩ trẻ. Tuy nhiên, sự gia tăng đột biến người hâm mộ cũng kéo theo những thách thức lớn về cách hành xử văn minh, đặc biệt là vấn nạn quấy rối tại các sự kiện âm nhạc và trên mạng xã hội.

Nhờ "bệ phóng" từ các show thực tế “sống còn”, nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng nhanh chóng một bước thành sao, thu hút sự chú ý của khán giả. Kèm theo đó, văn hóa thần tượng cũng bùng nổ, cộng đồng fan giữ vai trò quan trọng giúp nghệ sĩ vững bước đi lên đỉnh cao sự nghiệp.

Không chỉ đứng ngoài cổ vũ, fan còn mang đến những hỗ trợ thiết thực qua các dự án đồng hành. Thông qua các hoạt động như gây quỹ ủng hộ, tổ chức sự kiện giao lưu, fan có thể lan tỏa sức ảnh hưởng của thần tượng đến công chúng. Những chiến dịch quảng bá cũng giúp nâng cao độ nhận diện của nghệ sĩ trên mạng xã hội và truyền thông.

Tuy nhiên, với sự phát triển quá nhanh, một số fanclub (FC) đôi khi trở thành một thách thức khó kiểm soát. Sự cuồng nhiệt quá mức của một bộ phận khán giả có thể dẫn đến những hành vi quá khích với nghệ sĩ và ê-kíp, thậm chí cả với những thành viên còn lại trong fandom.

Một cảnh báo về sự thiếu tôn trọng

Captain Boy, một nghệ sĩ trẻ nổi lên từ Anh Trai "Say Hi", gần đây đã gặp phải một sự cố không mong muốn trong lúc biểu diễn. Một khán giả bất ngờ có hành vi quấy rối nam ca sĩ khiến giọng ca Ừ Thì Chia Tay bối rối lùi lại ngay sau đó. Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến Cừu (FC của Captain Boy) phẫn nộ. Các fan không chỉ kêu gọi lên án hành vi thiếu tôn trọng này mà còn nhấn mạnh việc xâm phạm không gian cá nhân của nghệ sĩ.

Trước đó, RHYDER, người anh em của Captain Boy, cũng gặp phải tình huống tương tự nhưng là trên mạng xã hội. Một video về vũ đạo của RHYDER đăng tải kèm theo một số bình luận khiếm nhã như "nghệ cả CỦ", "hẩy vô em nè anh" khiến người đọc “nóng mặt”. Những hành vi quấy rối trực tiếp hay trên mạng đều là hồi chuông cảnh tỉnh về ý thức tôn trọng quyền riêng tư của nghệ sĩ.

Trên Threads, một bạn chia sẻ “Khoảnh khắc đẹp nhất của một fan là đứng bên dưới và nhìn idol tỏa sáng trên sân khấu. Hãy là một người hâm mộ có ý thức, tôn trọng và luôn hỗ trợ, yêu thương đúng cách”. Ý kiến này nhận về nhiều sự đồng tình từ người hâm mộ.

Việc đảm bảo không gian an toàn và tôn trọng cho nghệ sĩ là điều cần được quan tâm nhằm bảo vệ nghệ sĩ khỏi những hành vi quá khích.

Khi niềm vui đi kèm áp lực

Không chỉ Captain Boy, sự kiện của Dương Domic tại một trung tâm thương mại cũng khiến nhiều người phải suy nghĩ lại về văn hóa thần tượng. Một số lượng lớn khán giả vì quá khấn khích đã liên tục hò hét, tìm mọi cách "giành giật" nam ca sĩ bất chấp đội ngũ an ninh và ê-kíp liên tục phát tín hiệu "ét ô ét" khiến nhiều người xem “nổi da gà”.

Dù tình cảm mà fan dành cho Dương Domic là không thể phủ nhận, nhưng cảnh tượng fan vây kín và thần sắc e dè của Dương Domic lại phản ánh một thực trạng đáng lo ngại: Khi lòng nhiệt thành của fan có thể trở thành áp lực.

Trước đó, trong 2 Ngày 1 Đêm, đạo diễn Mai Thắm cũng liên tục nhắc nhở người dân xung quanh địa điểm quay giữ yên lặng để không ảnh hưởng đến tiến độ của cả đoàn. Một số hình ảnh, clip chia sẻ người dân chạy theo xe nghệ sĩ bất chấp nguy hiểm được chia sẻ khiến cộng đồng mạng ngao ngán.

Nhiều ý kiến cho rằng ê-kíp của nghệ sĩ hay đoàn quay chương trình cần có sự tổ chức tốt hơn cho các sự kiện, để nghệ sĩ cảm thấy thoải mái và được bảo vệ trước tình cảm "quá nhiệt" của người hâm mộ.

Cần xây dựng ý thức văn minh trong cộng đồng fan

“Những idol mới đột nhiên bật lên là như vậy đó, fan chưa vững, chưa có quy củ, có khi còn chưa hẳn là fan” là một chia sẻ được nhiều người đồng tình trên Threads. Thời gian luôn là yếu tố cần thiết, nhưng sự phát triển nhanh chóng của thần tượng đôi khi không cho phép điều đó.

Nghệ sĩ và ê-kíp cần có những chiến lược quản lý FC một cách hiệu quả để duy trì sự cân bằng giữa tình yêu của người hâm mộ và sự tôn trọng, an toàn cho nghệ sĩ. Xây dựng quy tắc ứng xử rõ ràng cho FC hoặc tổ chức các nhóm quản lý cộng đồng sẽ giúp nâng cao ý thức của khán giả, đảm bảo quyền riêng tư và an toàn cho thần tượng trong mọi hoạt động.

Vương Hạc Đệ từng trải qua một tình huống căng thẳng khi ghi hình cho My Zone (chương trình về bóng rổ). Do nhiều vấn đề xảy ra, đặc biệt là việc không thể kiểm soát được lượng fan quá đông vì thiếu an ninh và tổ chức kém, ê-kíp của nam diễn viên quyết định rút lui khỏi chương trình. Đồng thời, họ yêu cầu ban tổ chức phải công khai xin lỗi vì không đảm bảo an toàn và không tuân thủ đúng kế hoạch đã đề ra.

Việc yêu mến và ủng hộ thần tượng là điều đáng quý, nhưng điều quan trọng là fan cần hiểu rõ giới hạn để không gây áp lực hay xâm phạm không gian cá nhân của nghệ sĩ.

Quyết định cứng rắn này từ phía Vương Hạc Đệ không chỉ là cách để bảo vệ thần tượng mà còn là thông điệp về việc đảm bảo quyền lợi và sự an toàn của nghệ sĩ trong môi trường làm việc. Sự việc là lời nhắc nhở về trách nhiệm của các nhà tổ chức trong việc đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ, đặc biệt khi đối mặt với đám đông người hâm mộ cuồng nhiệt khó kiểm soát.

Để tạo ra một môi trường an toàn và tích cực cho nghệ sĩ, FC cần được quản lý một cách có tổ chức, đồng thời xây dựng ý thức tôn trọng quyền riêng tư của thần tượng. Chỉ khi đó, tình cảm giữa nghệ sĩ và fan mới thực sự là động lực tích cực để đôi bên cùng phát triển.