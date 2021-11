Khoe bộ ảnh trên bãi biển, Địch Lệ Nhiệt Ba khiến dân mạng xuýt xoa vì đẹp như hoa tiên tử

HHT - Tham gia đêm hội GQ Men Of The Year tối 16/11, Địch Lệ Nhiệt Ba khiến cư dân mạng chao đảo với chiếc váy đính hoa màu tím hồng. Nữ diễn viên vọt lên hot search nhờ nhan sắc được ví như “hoa tiên tử”.

Đêm hội Men Of The Year do tạp chí GQ tổ chức tối 16/11 quy tụ những tên tuổi hot nhất C-Biz. Một trong những màn xuất hiện đỉnh cao nhất của dàn sao nữ thuộc về Địch Lệ Nhiệt Ba.

Ngay khi studio của nữ diễn viên tung loạt ảnh chụp ở bãi biển, Địch Lệ Nhiệt Ba đã khiến netizen cực kỳ nóng lòng muốn ngắm trực tiếp nhan sắc của cô trong sự kiện.

Đêm hội được tổ chức tại đảo Tam Á, một trong những địa danh du lịch nổi tiếng với khí hậu ấm áp quanh năm, nên mặc dù hầu hết các vùng khác của Trung Quốc đã bước vào mùa Đông lạnh giá, tại Tam Á vẫn rất ấm với nhiệt độ chỉ khoảng 25 - 26 độ C.

Các ngôi sao tham dự sự kiện đều có một bộ ảnh chụp tại bãi biển. Địch Lệ Nhiệt Ba gây ấn tượng đặc biệt với bộ ảnh chụp váy dạ hội tại địa điểm này. Bộ ảnh đã đưa người đẹp lên No.3 hot search với từ khoá “Địch Lệ Nhiệt Ba hoa tiên tử”.

Nữ diễn viên mặc trang phục của thương hiệu Luisa Beccaria thuộc dòng cao cấp Haute Couture, BST Thu - Đông 2021. Cô xinh đẹp rực rỡ dưới ánh nắng chiều của hòn đảo.

Địch Lệ Nhiệt Ba hiện là một trong những nữ diễn viên bận rộn nhất nhì C-Biz với việc liên tục tham gia các sự kiện lớn nhỏ, và là nữ chính trong các bộ phim đình đám, đóng cặp cùng các nam thần hàng đầu của điện ảnh xứ Trung.

Nữ diễn viên sẽ đóng cặp với nam diễn viên điển trai Cung Tuấn trong bộ phim cổ trang 40 tập An Lạc Truyện, dự kiến sẽ phát sóng trong năm 2022. Bộ phim nhận được sự chú ý đặc biệt của netizen ngay khi bắt đầu khởi quay, và là một trong những phim cổ trang được mong chờ nhất trong năm 2022.