Không chỉ gây tranh cãi về diễn xuất, Cao Thái Hà còn gặp rắc rối do phát ngôn "vạ miệng"

HHT - Cao Thái Hà mới đây đã phải lên tiếng xin lỗi vì những chia sẻ gây tranh cãi về ba của mình, nhưng đây không phải là lần đầu nữ diễn viên chính trong phim "Bão Ngầm" gặp rắc rối do "vạ miệng".

Cao Thái Hà thường được mọi người nhắc tới với biệt danh "Người đẹp xứ Dừa". Cô từng đăng quang cuộc thi Người đẹp biển Tây 2009, đoạt giải người có làn da đẹp nhất cuộc thi Hoa khôi xứ dừa, tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 và lọt Top 5 Nữ hoàng trang sức 2011, đồng thời đoạt giải trình diễn trang sức đẹp nhất ở cuộc thi này.

Ở vai trò diễn viên, Cao Thái Hà được khán giả biết tới nhờ các vai diễn trong Đồng tiền quỷ ám, Bán chồng, Tiếng sét trong mưa... Nhờ vai Kim Oanh trong bộ phim Đồng tiền quỷ ám, Cao Thái Hà đã lọt vào Top 3 Nữ diễn viên ấn tượng VTV năm 2016. Tuy nhiên, người đẹp này từng phải nhận nhiều tranh cãi cả về phát ngôn lẫn phong độ diễn xuất thất thường.

Phát ngôn khó hiểu khiến dân mạng chê bai

Mới đây, những chia sẻ của Cao Thái Hà trong một talkshow cũ bỗng trở thành tâm điểm tranh luận của cư dân mạng khi nữ diễn viên bày tỏ muốn được làm... vợ của ba mình ở kiếp sau. Cô trải lòng: "Mình có một sự gắn kết với ba khủng khiếp. Tới cái ngày ba Hà sắp mất, Hà cầm tay ba Hà nói: "Ba ơi, chắc có lẽ kiếp trước con với ba là người yêu, mà chắc yêu cũng dữ lắm, yêu chắc cũng là tự tử lên, tự tử xuống, nên kiếp này ba con mình mới yêu thương nhau như vậy. Nên là kiếp sau mình tiếp tục yêu nhau nữa. Con mong rằng kiếp sau mình đừng làm ba con nữa, mình là vợ chồng đi, để tình yêu nó được thăng hoa hơn".

Nhiều người cho rằng suy nghĩ của Cao Thái Hà là phản cảm, lệch lạc, đi ngược lại với văn hóa Việt. Trong khi đó, diễn viên Thanh Bi - bạn diễn trong phim Bão Ngầm thì lên tiếng bênh vực cô: "Đó chỉ là tình cảm của chị Hà dành cho ba chị ấy thôi, mọi người đừng nên hiểu sai, mình cũng vừa mới mất bố nên mình hiểu, chị ấy đóng phim cũng có tâm sự… chị ấy vừa mất đi 2 người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời".

Rạng sáng ngày 25/5, Cao Thái Hà đăng một bài viết giải thích về những chia sẻ gây tranh cãi của mình: "Hà chia sẻ điều đó trong nỗi nhớ người ba quá cố. Lúc sinh thời, ba đã luôn yêu thương, che chở và dìu dắt Hà nên người. Có thể những câu chữ Hà nói vô tình khiến mọi người hiểu sai ý, chưa đúng ý. Đó là lỗi của Hà, Hà xin lỗi. Nhưng thật ra, đơn giản những gì Hà nói là để bày tỏ tình yêu thương của Hà cho ba, một tình yêu thương giữa con cái và đấng sinh thành vô cùng thiêng liêng và kính trọng".

Tới trưa 25/5, Cao Thái Hà tiếp tục khẳng định đoạn phỏng vấn của mình đã bị cắt ghép gây hiểu lầm nhưng cô cũng lên tiếng xin lỗi công chúng:

"Đoạn clip mà mọi người xem là câu trả lời trong một chương trình Hà đã thực hiện vào năm trước. Một talkshow nhiều cảm xúc lại bị cố tình cắt ghép như vậy khiến mọi thứ bị xô lệch ý nghĩa và gây hiểu lầm.

Mọi người xem clip có thể nghĩ rằng Hà có suy nghĩ lệch lạc, mọi người có quyền đánh giá Hà vì quan điểm là của mỗi người, nhưng ngay lúc kể lại câu chuyện đó Hà cũng đang cố gắng gồng mình lên để mạnh mẽ khi nói về nỗi đau của bản thân.

Cám ơn những bạn fan và khán giả đã hiểu Hà và xin lỗi những khán giả vì phát ngôn của Hà gây hiểu lầm theo hướng tiêu cực. Hà xin chịu trách nhiệm về phát ngôn của mình. Qua đây Hà xin rút kinh nghiệm sâu sắc. Đây là chia sẻ duy nhất của Hà về vấn đề này và xin phép Hà không có bất cứ trả lời nào nữa".

Trước đây, Cao Thái Hà từng gây sốc với phát ngôn "nhiều cô gái nghèo thi Hoa hậu để đổi đời” và danh hiệu sẽ giúp các cô gái lấn sân showbiz nhanh hơn. Cô cho biết, mình tự tin nói vậy vì bản thân là người đã tham gia qua những cuộc thi nhan sắc và cô cũng cho rằng động lực đó không hề xấu.

Sau khi khiến dư luận xôn xao vì phát ngôn của mình, Cao Thái Hà tâm sự với truyền thông: "Đôi khi phỏng vấn chỉ một câu lỡ lời thì đã thành phát ngôn gây sốc, thật sự rất khó tránh khỏi. Đây cũng là bài học cho Hà để Hà tập cách cẩn thận trong ăn nói hơn. Hà không có ý đả kích, chẳng qua Hà nghĩ đó là suy nghĩ của nhiều bạn gái khi tham gia các cuộc thi thôi. Hà ủng hộ việc các bạn đi thi để có danh hiệu và hoạt động nghệ thuật mà. Hà cũng là người từng đi thi nên Hà chưa hề có ý nói quan niệm đó là sai".

Năng lực diễn xuất gây ra nhiều tranh cãi

Diễn xuất được đánh giá cao trong Đồng tiền quỷ ám nhưng Cao Thái Hà lại từng phải nhận nhiều "gạch đá" khi xuất hiện trong Hậu duệ Mặt Trời bản Việt, Kiều, Kiều @ và mới đây nhất là Bão ngầm.

Vai Minh Ngọc của Cao Thái Hà khi đặt lên bàn cân so sánh với nhân vật gốc do Kim Ji Won đóng ở Hậu duệ Mặt Trời bản Hàn thì đuối và lép vế hơn hẳn. Tạo hình của Cao Thái Hà trong bộ phim này cũng bị nhận xét nhợt nhạt và quá già dặn so với Hữu Vi - bạn trai màn ảnh của cô.

Tới Kiều @, nhân vật của Cao Thái Hà gây thất vọng nặng nề vì kịch bản quá tệ. Còn trong phim Kiều, tạo hình Hoạn Thư do Cao Thái Hà đóng bị nhận xét là quá lố, diễn xuất của người đẹp trong phim cũng lộ nhiều khuyết điểm về đài từ, thiếu cảm xúc. Cảnh nóng của Cao Thái Hà trong phim Kiều cũng bị không ít khán giả phản đối.

Mới đây nhất, Cao Thái Hà bị nhiều người xem phàn nàn vì tính cách nhân vật trong phim Bão Ngầm lẫn diễn xuất đơ cứng, thoại như trả bài. Nhiều khán giả cũng cho rằng cách diễn của Cao Thái Hà không phù hợp với hình tượng chiến sĩ công an.