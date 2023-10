Không còn mập mờ, Châu Bùi - Binz hóa thân thành cặp tình nhân Titanic cực ngọt

HHT - Không còn mập mờ hay úp mở chuyện hẹn hò, Binz và Châu Bùi chính thức sánh đôi trong MV "Hit Me Up". Đây cũng là bài hát mở đường cho EP đầu tay "Đan Xinh In Love" của Binz.

Thời gian qua, khán giả nhìn thấy một "Xuân Đan" duyên dáng và không kém phần hài hước. Trước đó, Binz cởi mở hơn khi chia sẻ về câu chuyện tình yêu ngọt ngào của bản thân. Hit Me Up là một bản R&B pha lẫn chất nhạc Soul khiến khán giả muốn nhún nhảy theo khi lắng nghe. MV Hit Me Up cũng thỏa lòng người hâm mộ cặp đôi với sự góp mặt của nữ chính Châu Bùi.

Như muốn "thay lời muốn nói" về câu chuyện hẹn hò, Binz cùng Châu Bùi đã hóa thân thành hai nhân vật Jack và Rose trong tác phẩm huyền thoại Titanic. Trước đó, cả hai liên tục "nhắc khéo" về đối phương trên mạng xã hội lẫn trong các talkshow bằng những chia sẻ ngọt ngào.

Những phân cảnh của cặp đôi trong MV Hit Me Up vừa tình cảm nhưng cũng rất tinh nghịch. Nội dung MV xoay quanh chuyện tình giữa một cô gái và người yêu của cô - một nghệ sĩ sĩ nổi tiếng. Trong lúc chờ anh về, cô gái đã vô tình xem phải một loạt các phim kinh dị làm cô ám ảnh.

Nỗi sợ và lòng nhung nhớ người yêu đan xen khiến cô liên tưởng những hình ảnh thoạt đầu ghê rợn nhưng hóa ra lại vô cùng hài hước. MV tái hiện những cảnh phim đặc trưng trong loạt phim kinh điển như Titanic, A Clockwork Orange, The Shining và Singin' in the Rain.

Châu Bùi đã vào vai một cô gái trẻ trung, xinh đẹp ở những năm 70s. Về phần Binz, anh không còn diện những món đồ hiệu đắt đỏ, hào nhoáng. Thay vào đó, Binz xuất hiện với kiểu tóc dài nhuộm vàng, bộ ria mép và trang phục lạ mắt.

Đây là hình tượng thể hiện được tính trào phúng, nghịch ngợm ẩn sâu trong chính cá nhân Binz. Nam rapper nhà SpaceSpeakers cho biết, bản thân từng dừng các dự án âm nhạc cá nhân một khoảng thời gian dài để sống chậm lại nhằm cảm nhận rõ hơn về cuộc sống cũng như tình yêu.

“Đối với Binz, nhân vật Xuân Đan không mới, vì nó trước giờ luôn sống bên trong mình. Chỉ là thời điểm hiện tại, Binz mới có cơ hội để nhân vật này được xuất hiện trước công chúng. Binz hy vọng dù ít hay nhiều, Xuân Đan có thể mang lại tiếng cười và nhận được sự yêu mến, ủng hộ từ mọi người” - nam rapper chia sẻ.