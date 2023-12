Không hẹn mà gặp, "Voi Bản Đôn" Anh Tú và "Ong Bây Bi" Orange tung MV mới cùng ngày

HHT - Quán quân Anh Tú của The Masked Singer Vietnam mùa 2 tung MV "một phần hai" kết hợp cùng rapper OgeNus. Trong khi đó, Á quân Orange cho ra mắt Official visualizer cho bản hit "Gặp Lại Năm Ta 60".

Ca khúc một phần hai đã được Anh Tú trình diễn trong phần lộ diện ở đêm Chung kết The Masked Singer Vietnam. Sân khấu trực tiếp của "Voi Bản Đôn" và rapper OgeNus đã nhận được sự yêu thích lớn từ khán giả. Ca khúc mang âm hưởng Pop/ Rock, được sáng tác bởi team Fillinus. Ở phiên bản MV lyrics, một phần hai mang đến một không gian ngập tràn năng lượng và sự lạc quan.

Nói về một phần hai, Anh Tú cho biết: “Đây là một giai điệu tích cực, nói về niềm khát khao và cảm xúc mãnh liệt của chàng trai bên cạnh người thương. Tôi luôn "hát bằng cả tính mạng" như cách mà khán giả ưu ái hay gọi, điều này cũng có nghĩa là những cảm xúc mà tôi đặt để trong các ca khúc đều rất “đậm vị”, sẽ không theo hướng “lưng chừng” mà sẽ rất dứt khoát, bùng nổ, mạnh mẽ”.

Trước đó, tại Rap Việt mùa 2, Anh Tú cũng từng hỗ trợ cho các phần thi của OgeNus thêm thăng hoa. Ngược lại, OgeNus cũng hóa thành chàng khủng long ngộ nghĩnh để hỗ trợ cho tiết mục My Everything của "Voi Bản Đôn" tại The Masked Singer Vietnam.

Vào tối cùng ngày, "Ong Bây Bi" Orange cũng gửi đến khán giả bản Official visualizer Gặp Lại Năm Ta 60 sau khi kết thúc hành trình tại The Masked Singer Vietnam. Đây cũng chính là ca khúc hot nhất của nữ ca sĩ tại chương trình. Các cố vấn Tóc Tiên, Trấn Thành đều rất xúc động khi thưởng thức phần trình diễn của "Ong Bây Bi".

Hiện tại, bản audio của ca khúc đã cán mốc 1,5 triệu lượt xem trên YouTube sau hơn 1 tháng lên sóng. Trong Official visualizer lần này, Á quân The Masked Singer Vietnam chọn cách thể hiện khác biệt so với những sản phẩm trước đây.

Xuyên suốt là những phân cảnh vòng lặp đơn giản xoay quanh một cặp đôi từ khi còn trẻ đến lúc 60 tuổi và gặp lại nhau. Tại nơi đó, từng có 2 người trẻ yêu nhau tha thiết, cùng chia sẻ với nhau một bài nhạc hay. Thế nhưng, cuối cùng, cả hai lại không thể bên nhau mãi mãi.

Orange tiết lộ cảm hứng để cô sáng tác Gặp Lại Năm Ta 60 xuất phát từ câu chuyện thật của bản thân và người yêu cũ: “Cam nhớ là lúc chia tay, 2 người đã có một buổi nói chuyện với nhau. Cam nói với người này là hãy cố gắng sống cho thật khỏe, thật tốt, để sau này lỡ có gặp lại thì chúng ta có thể nói với nhau một câu là chúng ta đã làm được, chúng ta đã sống được đến giờ phút này, thật là ra trò”.

Gặp Lại Năm Ta 60 cũng là ca khúc nằm trong album Cam'On sẽ ra mắt vào đầu năm 2024 của Orange. Trong album lần này, nữ ca sĩ là người chắp bút toàn bộ, đồng thời kết hợp với một số nghệ sĩ khác.