"Voi Bản Đôn" Anh Tú và hành trình chiến thắng The Masked Singer Vietnam mùa 2 ấn tượng

HHT - Sở hữu nhiều màn trình diễn triệu view trong mascot Voi Bản Đôn, ca sĩ Anh Tú đã có một hành trình ấn tượng tại The Masked Singer Vietnam - Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2.

The Masked Singer Vietnam - Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2 khép lại với chiến thắng chung cuộc thuộc về "Voi Bản Đôn" - ca sĩ Anh Tú. Chiến thắng của nam ca sĩ được lòng đa số người hâm mộ.

Từ những sân khấu đầu tiên tại Ca Sĩ Mặt Nạ, Voi Bản Đôn đã trở thành một "hiện tượng" được đông đảo khán giả chú ý. Ca khúc Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng (Thành Đạt) được Voi Bản Đôn thể hiện đầy nội lực, tình cảm. Đây cũng là phần trình diễn đạt nhiều view nhất của nam ca sĩ - với 13 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube tính đến thời điểm hiện tại.

Sau đó, ở màn thể hiện hit Rời Bỏ (Hòa Minzy), Voi Bản Đôn đã khiến ca sĩ Bảo Anh bật khóc. Nam ca sĩ được Tóc Tiên, Trấn Thành khen ngợi bởi lối thể hiện tự nhiên và sự cống hiến hết mình trên sân khấu. Từ màu giọng đến cách nhả chữ đặc trưng, nhiều khán giả dự đoán Voi Bản Đôn chính là ca sĩ Anh Tú.

Voi Bản Đôn tiếp tục chinh phục khán giả và dàn cố vấn với ca khúc Lỗi Tại Mưa của Vicky Nhung. Âm sắc trầm buồn cùng cách thể hiện "nức nở" càng khiến netizen thêm chắc chắn người đội mascot Voi Bản Đôn không ai khác ngoài Anh Tú.

Trong màn kết hợp "tình rất tình" cùng Nàng Tiên Hoa thể hiện bài hát Dành Cho Em (Hoàng Tôn), Voi Bản Đôn tiếp tục nhận về cơn mưa lời khen từ dàn cố vấn. "Cách lên giọng, ngân nga và "feel" bài hát khiến tôi và ca sĩ Bích Phương phải đập bàn, đập ghế. Đây thực sự là một tiết mục thăng hoa" - ca sĩ Myra Trần nhận định.

Màn kết hợp của Voi Bản Đôn với rapper OgeNus trong ca khúc My Everything (Tiên Tiên) thành công khuấy động sân khấu The Masked Singer Vietnam 2023. Sau đó, phần thể hiện Khóa Ly Biệt gây ấn tượng khi đạt gần 2 triệu lượt xem trên YouTube. Duyên Do Trời, Phận Tại Ta qua chất giọng truyền cảm của Anh Tú tiếp tục "ghi danh" vào loạt phần trình diễn triệu view của nam ca sĩ.

Màn "bắt tay" với Miêu Quý Tộc giúp Voi Bản Đôn có một sân khấu đáng nhớ tiếp theo tại Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2. Bản mashup cực "suy" Chắc Anh Đang và Lời Tạm Biệt Chưa Nói "leo" Xu hướng TikTok, đồng thời nhận về cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.

Anh Tú đã có một hành trình ấn tượng tại The Masked Singer mùa 2. Tất cả các phần trình diễn của nam ca sĩ đều chỉn chu và Anh Tú luôn giữ vững phong độ qua các vòng thi. Nam ca sĩ cũng biết cách để ghi dấu ấn khi tái hiện lại các bản hit với màu sắc đặc trưng của riêng mình.

Đa số netizen cho rằng ngôi vị Quán quân The Masked Singer Vietnam sẽ là một bước ngoặt lớn, giúp chặng đường sắp tới của Anh Tú thăng hoa hơn.