Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khám phá

Google News

Không khí lạnh sắp về miền Bắc: Hà Nội có thể mưa to, dông vào thời điểm nào?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Một đợt không khí lạnh nữa lại sắp về miền Bắc, có thể gây mưa dông diện rộng. Hà Nội được dự báo có khả năng mưa to, có thể kèm dông vào thời điểm trời chuyển gió Đông Bắc.

Tóm tắt nhanh:

· Không khí lạnh dự báo về miền Bắc từ đêm 28/4, rạng sáng 29/4, gây mưa to, dông diện rộng.

· Nhiệt độ Hà Nội giảm, trời hơi lạnh vào sáng sớm.

Hà Nội đang có nhiệt độ dễ chịu trong mấy ngày nghỉ. Chiều nay, 27/4, nhiệt độ cảm nhận chỉ khoảng 34 - 35oC. Tất nhiên, cùng một mức nhiệt độ thì có người thấy nóng, có người thấy mát, nhưng ở thời điểm này (cuối tháng 4) mà nhiệt độ cảm nhận như vậy ở Hà Nội thì có thể coi là khá nhẹ nhàng.

Ngày mai, 28/4, ở Hà Nội nhiệt độ tăng nhẹ, có thể oi ả hơn một chút - đây là "dấu hiệu" quen thuộc, đã lặp lại khá nhiều trong thời gian gần đây: Một đợt không khí lạnh lại sắp về.

Nhiệt độ Hà Nội tăng nhẹ trước khi không khí lạnh về
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 28/4. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Dự báo không khí lạnh sẽ về đến miền Bắc, trước hết là khu vực Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, vào khoảng đêm 28/4, rạng sáng 29/4. Hà Nội có thể chuyển gió Đông Bắc vào khoảng rạng sáng 29/4.

Khi không khí lạnh về, dự báo nhiều nơi ở miền Bắc sẽ có mưa, có nơi mưa to và dông. Các mô hình dự báo hiện tại chưa hoàn toàn thống nhất về thời điểm xảy ra mưa ở Hà Nội, nhưng phần lớn cho rằng Hà Nội sẽ mưa vào khoảng đêm 28/4 đến sáng 29/4, cũng có khả năng có mưa to, dông, nhưng mức độ có thể ít hơn ở miền núi.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và mưa, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội vào sáng 29/4 chỉ ở mức 24 - 25oC, nhiều người sẽ thấy hơi lạnh nên có thể cần mặc áo khoác nhẹ hoặc áo dài tay.

Bản đồ dự báo mưa dông ở miền Bắc khi không khí lạnh tràn về
Dự báo mưa ở một số khu vực tại miền Bắc sáng 29/4 (màu xanh là mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ là mưa vừa đến mưa to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Và điều cần lưu ý nhất vẫn là mưa to và dông. Người dân nếu đang ở ngoài mà thấy mưa to, gió mạnh, trời tối sầm, nhiệt độ giảm nhanh thì cần tìm chỗ trú chắc chắn ngay, hết sức hạn chế di chuyển trên đường, tránh đứng dưới cây to hoặc những kết cấu dễ rơi, đổ.

Thục Hân
#thời tiết Hà Nội #nhiệt độ Hà Nội #thời tiết miền bắc #không khí lạnh miền Bắc #Hà Nội mưa dông #khi nào Hà Nội mưa #mưa to miền Bắc #gió mùa Đông Bắc #mưa diện rộng

Xem thêm

Cùng chuyên mục