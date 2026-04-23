Không khí lạnh tiếp tục về: Hà Nội mưa đến bao giờ, nhiệt độ giảm nữa không?

HHTO - Gió mùa Đông Bắc vẫn tiếp tục về vào ngày mai, 24/4, khiến miền Bắc còn mưa dông. Ở Hà Nội, mưa sẽ kéo dài đến hôm nào? Nhiệt độ ở Hà Nội hôm nay giảm đáng kể, vậy còn giảm tiếp nữa không?

Tóm tắt nhanh: · Hà Nội tiếp tục có mưa rải rác, gián đoạn đến hết tháng. · Dự báo có ngày mưa to trước dịp nghỉ lễ 30/4. · Nhiệt độ có thể không giảm sâu hơn.

Đợt không khí lạnh đã đề cập trong các bản tin trước đã về đến miền Bắc khiến nhiều nơi có mưa to, như Lào Cai, Phú Thọ…, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Ở Hà Nội cũng mưa, nhiệt độ giảm rõ rệt, trời chuyển mát lạnh (thật sự là một số người có thể thấy hơi lạnh).

Chiều nay, 23/4, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội chỉ khoảng 24 - 25oC, thôi thì coi như đây là "rét nàng Bân" cũng được (mặc dù nhiệt độ như vậy không đến mức lạnh chứ chưa nói đến rét).

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 23/4. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Ngày mai, 24/4, gió mùa Đông Bắc tiếp tục về và dự báo buổi sáng Hà Nội vẫn có mưa, nhưng có thể mưa nhỏ hơn hôm nay.

Vì từ nay đến trước dịp nghỉ lễ 30/4, miền Bắc vẫn đón không khí lạnh nữa, nên mưa dông vẫn xảy ra, nhưng không phải ngày nào cũng có ở khắp nơi, mà là rải rác và gián đoạn.

Theo các mô hình hiện tại, dự báo Hà Nội vẫn có mưa rải rác từ nay đến trước dịp nghỉ lễ 30/4, chủ yếu là mưa nhỏ, ít, xen giữa có ngày không mưa; khoảng ngày 29/4 có thể có mưa to, nhưng các mô hình chưa hoàn toàn thống nhất.

Dù không khí lạnh còn tiếp tục về như vậy nhưng việc tạm gọi đợt không khí lạnh lần này là "rét nàng Bân" là có lý do: Ở Hà Nội, hôm nay và ngày mai có thể là mát nhất trong khoảng thời gian từ giờ đến hết tháng 4 rồi, trong những đợt gió Đông Bắc tiếp theo thì nhiệt độ không giảm đến thế này nữa.

Dự báo mưa (những vùng màu xanh da trời) ở một số khu vực tại miền Bắc sáng mai, 24/4. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Như vậy, từ giờ đến cuối tháng, người dân ra ngoài vẫn nên mang đồ che mưa, nếu đang ở ngoài mà thấy có mưa to gió lớn thì nên tìm chỗ trú ngay, hạn chế di chuyển trên đường.