Không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc vào cuối tuần này, nhiệt độ thấp nhất là bao nhiêu?

HHT - Ngày 9 - 10/10 tới đây, miền Bắc có thể đón không khí lạnh đầu mùa khiến vùng núi chuyển rét. Trong khi đó, trung du và đồng bằng chuyển lạnh.

Theo trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 7-10/10, do tác động của không khí lạnh tăng cường nên miền Bắc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Khoảng ngày 9 - 10/10, khu vực vùng núi trời chuyển rét, khu vực trung du, đồng bằng trời chuyển lạnh. Đây là đợt mưa rét, mưa lạnh đầu tiên của mùa đông năm nay ở miền Bắc.

Sang tới ngày 11/10, miền Bắc giảm mưa, hửng nắng, trời lạnh khô theo đúng thời tiết đầu đông.

Cụ thể, Bắc Bộ thời kỳ từ ngày 7 - 10/10 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Ngày 9 - 10/10, khu vực vùng núi trời chuyển rét; khu vực trung du, đồng bằng trời chuyển lạnh.

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rải rác có dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng thời kỳ từ đêm 8 - 10/10 phía Bắc, có khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 11 - 13/10, phía Nam khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng từ ngày 11 - 13/10, phía Bắc khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Trong bản tin dự báo thời tiết mùa, cơ quan khí tượng cho biết không khí lạnh có thể hoạt động sớm và mạnh hơn bình thường. Hình thái này gia tăng về cường độ và xuất hiện nhiều hơn vào cuối tháng 10.

Đến tháng 11 - 12, miền Bắc có thể trải qua thời kỳ đầu mùa Đông với nhiệt độ thấp hơn 0,5 - 1 độ C so với trung bình. Những tháng tiếp theo của mùa Đông, nhiệt độ ở ngưỡng tương đương cùng kỳ các năm.