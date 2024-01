Không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc, vì sao trời vẫn chưa chuyển lạnh?

HHT - Ngày 7/1, miền Bắc có không khí lạnh tăng cường yếu gây mưa phùn, sương mù, tuy nhiên ban ngày nhiệt vẫn cao đến 26 độ. Vậy khi nào thì trời mới chuyển lạnh?

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông nên ngày 7/1, khu vực Đông Bắc Bộ trong đó có thời tiết thủ đô Hà Nội vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác; độ ẩm trong không khí khá cao, trung bình từ 81-91%. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ trưa chiều trời nắng.

Toàn miền chủ yếu rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất ở ven biển, trung du và đồng bằng dao động 16-19 độ, riêng vùng núi nhiệt độ thấp hơn 14-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ. Tuy nhiên, nền nhiệt trong ngày tăng khá cao, lên tới 26 độ.

Theo dự báo, ngày 9-10/1 và 12-13/1 khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ nhiều khả năng sẽ đón một đợt không khí lạnh nhẹ gây mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét.

Trong đợt không khí lạnh này, nền nhiệt tại thủ đô Hà Nội giảm từ 3-4 độ C. Trong ngày 9-10/1, nhiệt độ thấp nhất là 19 độ C, cao nhất là 23 độ C. Đến ngày 11/1, nhiệt độ tăng nhẹ lên 21 - 25 độ C, sau đó đến ngày 12-13/1, nhiệt độ lại giảm xuống 20-22 độ C.

Tại tỉnh Lạng Sơn (nơi đón không khí lạnh đầu tiên ở miền Bắc), ngày 9-10/1, nhiệt độ từ 15-17 độ C (giảm 6 độ so với ngày hôm trước) đến ngày 11/1, nhiệt độ tăng lên 15-19 độ C. Sau đó, ngày 12-13/1, nhiệt độ lại giảm xuống 14-17 độ C.

Cơ quan khí tượng cho biết, trong tháng 1/2024, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, số ngày rét đậm, rét hại tại khu vực miền Bắc ít hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Rét đậm, rét hại vẫn có khả năng xuất hiện tại khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ nhưng không kéo dài nhiều ngày.