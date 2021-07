Không muốn tự học một mình, teen hãy "search" ngay từ khóa này để tìm "bạn cùng tiến"!

HHT - Bàn học được "set up" xinh lung linh, lại tạo cảm giác như có bạn "cùng tiến" chính là những yếu tố giúp các video "học cùng mình - Study with me" đang được Gen Z vô cùng ưu ái.

Vào khoảng đầu năm 2020, các video “Study with me” nhanh chóng trở thành "cơn sốt" khi học sinh, sinh viên bắt đầu chuyển sang hình thức học trực tuyến. Một số các bạn teen đã nghĩ đến việc quay video xuyên suốt lúc học, làm việc để tạo cảm hứng cho bản thân cũng như người xem.

Các video Study with me thường gây bất ngờ với lượt xem khủng và tương tác cao. Những "công thức" của một video Study with me khá đơn giản: Lựa chọn góc quay trung cảnh, bày trí bàn học gọn gàng, tươm tất và một chút nhạc nền nhẹ nhàng, tươi sáng là đã có thể tạo cảm giác thư giãn, thoải mái và muốn... ngồi vào bàn để học ngay.

Bạn Tường Nguyên (THPT Gia Định, TPHCM) hiện sở hữu một kênh YouTube với 120K người theo dõi, chủ yếu là chia sẻ bí kíp học tập và các video “học cùng jawonee”. Nguyên cho biết kể từ khi tập quay, cô bạn dần xem việc học tập là một sở thích: “Trong mỗi video, mình thường bắt đầu bằng những câu nói truyền cảm hứng, động lực để mọi người thấy phấn khởi khi ngồi vào bàn học.”

Cô bạn Gen Z Hồng Hà Giang, một "học bá" có hơn 21K người theo dõi trên Instagram, sở hữu nhiều video "học cùng mình" trên Youtube cũng có những gợi ý dành cho teen yêu thích sự tĩnh lặng: "Nếu bạn là một người dễ phân tâm vì âm thanh, có những video mà chỉ chèn nhạc rất nhỏ hoặc chỉ có ‘white noise’ như tiếng mưa rơi hoặc tiếng của bút viết. Mỗi bạn sẽ có những sở thích khác nhau và bạn có thể cân nhắc loại video nào sẽ giúp bạn tập trung nhất.”

Khi quan sát các YouTuber học hành, làm việc chăm chỉ, teen cũng sẽ có xu hướng tập trung theo. Đặc biệt hơn, trong giai đoạn không thể đi café học bài cùng bạn bè, việc xem các video Study with me tạo cho bạn cảm giác có người ngồi cạnh học cùng, giúp việc tự học được tăng thêm "gia vị" và hiệu quả.

Bên cạnh tìm kiếm cảm hứng học tập ở các video Study with me, teen cũng có thể trở thành nguồn cảm hứng của chính mình bằng cách "set up" bàn học, lựa một ca khúc yêu thích và tự quay lại quá trình học tập, làm việc. Vừa có thêm một "động lực phụ", vừa có thể "tạm chia tay" điện thoại để tập trung học tập, quả là một công đôi việc!