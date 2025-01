Không phải Squid Game 2, “Shogun” mới là phim càn quét Quả Cầu Vàng 2025

HHT - Siêu phẩm truyền hình về samurai Nhật Bản “Shogun” đã càn quét giải thưởng Quả Cầu Vàng 2025 khi mang về tới 4 chiến thắng ở các hạng mục quan trọng nhất.

Mới đây, tại giải thưởng Quả Cầu Vàng lần thứ 82, Shogun đã càn quét lễ trao giải, mang về tới 4 chiến thắng ở các hạng mục quan trọng nhất. Theo đó, Tadanobu Asano thắng giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, Hiroyuki Sanada thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Anna Sawai thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Và ở hạng mục Phim truyền hình xuất sắc nhất, Shogun đã vượt qua được các ứng cử viên nặng ký khác như Squid Game 2, The Day of The Jackal, The Diplomat, Mr and Mrs Smith, Slow Horses để xưng danh.

Trước khi thắng lớn ở giải Quả Cầu Vàng 2025, Shogun cũng làm nên lịch sử khi thắng đậm ở giải Emmy tổ chức vào tháng 9/2024. Phim được đề cử ở 25 hạng mục, chiến thắng ở 18 hạng mục. Theo đó, Shogun trở thành phim thắng nhiều giải Emmy nhất lịch sử phim truyền hình tính đến hiện tại.

Bộ phim Shogun được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả James Clavell. Câu chuyện được kể dưới góc nhìn của chàng thủy thủ người Anh về Nhật Bản thế kỷ 17. Khi đó, người trị vì tối cao của Nhật Bản vừa qua đời, người thừa kế lại quá nhỏ để gánh vác trọng trách. Năm vị lãnh chúa quyền lực của Nhật Bản đã thành lập “Hội Đồng Nhiếp Chính” để cai quản Nhật Bản cho đến khi người thừa kế trưởng thành. Ngọn lửa quyền lực cháy âm ỉ giữa họ, thúc đẩy những âm mưu tranh đấu. Trong khi đó, ngoại bang đến từ các nước châu Âu cũng nhăm nhe muốn thống trị đất nước Mặt Trời mọc.

Khi công chiếu, Shogun gây ấn tượng mạnh mẽ khi mang đến một câu chuyện được xây dựng một cách chặt chẽ, lôi cuốn, hấp dẫn, phản ánh được tinh thần của samurai Nhật Bản. Nhiều trang bình luận phim gọi Shogun là “Game of Thrones phiên bản phương Đông”. Sau khi kết thúc mùa thứ nhất, Shogun được “bật đèn xanh” sẽ có mùa 2 và mùa 3.

Một số bình luận của netizen:

“Hơn 6 năm nghiên cứu để thiết kế bối cảnh và trang phục nhằm khắc họa chính xác Nhật Bản vào thế kỷ 17. Quá xứng đáng!”

“Bộ phim tuyệt vời! Dàn diễn viên tuyệt vời! Xin chúc mừng!”

“Thật xứng đáng!”

“Hiroyuki Sanada là diễn viên giỏi nhất mà tôi từng được biết. Thật xúc động vì tên tuổi của anh ấy giờ đây đã vang danh quốc tế.”

“Shogun là bộ phim hay nhất về samurai mà tôi xem sau Last Samurai.”

“Tôi cứ trì hoãn mãi chưa xem phim này, nhưng giờ thì tôi phải xem thôi.”