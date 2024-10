"Kiếp nạn 82" của Jaehyun NCT: Năm lần bảy lượt dính lời nguyền phim "đắp chiếu"

HHT - Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Jaehyun ở mảng truyền hình đối diện với nguy cơ "đắp chiếu" dài hạn, Jaehyun (NCT) liên tục gặp "kiếp nạn" ở con đường diễn xuất.

Theo trang tin YTN, bộ phim truyền hình I Believe You do Jaehyun, Lee Chae Min đóng chính, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác như Kim Sun Young, Park Seong Woong... đã tạm ngừng quay được 5 tháng.

Phía sản xuất quyết định tiến hành quay phim trước, sau đó mới xác nhận hợp đồng với công ty đầu tư. Thế nhưng, phía đầu tư đã thay đổi ý định vì không đủ khả năng chi trả, dẫn đến việc phải tạm dừng quay từ tháng 6.

Debut với tư cách một thành viên trong nhóm nhạc nam đình đám NCT, Jaehyun chinh phục khán giả nhờ tài năng ca hát cũng như nhan sắc tượng tạc. Tuy nhiên, nam idol lại thiếu may mắn khi lấn sân qua sự nghiệp diễn xuất của anh "năm lần bảy lượt" bị cản trở bởi những sự cố đáng tiếc.

Đầu tiên là vào năm 2021 khi Jaehyun sắm vai nam chính đầu tay cho bộ phim truyền hình Dear.M. Cứ ngỡ sự nghiệp Jaehyun thăng hoa cùng Dear.M khi đây là phần phim ngoại truyện của web-drama đình đám Love Playlist, thì phim lại buộc hoãn chiếu vô thời hạn.

Tranh cãi bạo lực học đường của nữ diễn viên chính Park Hye Soo buộc đài truyền hình KBS phải tuyên bố tạm ngưng chiếu Dear.M để làm rõ sự việc. Dear.M cuối cùng chỉ được chiếu mạng vào năm 2022, tuy nhiên không gây được tiếng vang như kỳ vọng.

Cuối năm 2021, công ty chủ quản của Jaehyun là SM Entertainment đã xác nhận anh sẽ một lần nữa debut màn ảnh nhỏ qua bộ phim truyền hình Bungee Jumping với đề tài boylove.

Thế nhưng không lâu sau đó, nhà sản xuất của Bungee Jumping lại thông báo dự án này phải "đắp chiếu" vô thời hạn bởi không tìm được tiếng nói chung với tác giả kịch bản gốc.

Nhiều khán giả sau khi nhận ra sự lận đận của Jaehyun trong nghiệp diễn đã gửi lời động viên, khích lệ tinh thần cho nam thần tượng:

- Tôi cảm thấy thương cho Jaehyun. Tất cả các dự án của anh ấy đều gặp phải rắc rối. Hy vọng Jaehyun không từ bỏ.

- Sao Jaehyun kiếp nạn với diễn xuất dữ vậy? Không phải fan mà thấy tội cho ông ghê, xu quá trời.

- Số cậu này đúng nhọ. Đẹp trai, diễn duyên mà hay dính phải phim gì đâu.