"Tam tai" của Jaehyun NCT: Năm lần bảy lượt gặp "kiếp nạn" trong sự nghiệp solo

HHT - Sau khi tuyên bố hoãn fansign bởi scandal của Taeil (cựu thành viên NCT), Jaehyun khiến netizen ngỡ ngàng nhận ra sự nghiệp solo của anh toàn "chông gai" với những "kiếp nạn" khó đỡ.

Mới đây, người hâm mộ của Jaehyun bàng hoàng nhận thông báo tất cả các buổi fansign trong khuôn khổ quảng bá album solo đầu tay của anh đã bị hoãn lịch vô thời hạn. Nguyên nhân rõ ràng đến từ bê bối của cựu thành viên NCT Taeil đã khiến các thành viên khác của NCT cũng phải "tránh bão" dù không liên quan đến sự việc nghiêm trọng trên.

Thông thường, các buổi fansign không chỉ là dịp để thần tượng và người hâm mộ được gặp gỡ nhau mà đó còn là cơ hội để nghệ sĩ "lăng-xê" sản phẩm âm nhạc của mình đến công chúng trong thời gian quảng bá. Điều này khiến fan của Jaehyun càng "đứt ruột" khi chứng kiến idol mình phải chịu thiệt thòi bởi sự việc "từ trên trời rơi xuống".

Là một trong những thành viên nổi tiếng nhất hệ thống NCT, Jaehyun luôn được công chúng đánh giá cao khi sở hữu tài năng và nhan sắc "đỉnh nóc, kịch trần" cùng lượng người hâm mộ hùng hậu. Thế nhưng, nam idol lại thiếu may mắn khi sự nghiệp solo của anh luôn bị cản trở bởi những sự cố đáng tiếc.

Đầu tiên là vào năm 2021 khi Jaehyun được đảm nhận vai nam chính cho bộ phim truyền hình Dear.M. Là phần phim ngoại truyện của web-drama đình đám Love Playlist, Dear.M được kỳ vọng sẽ là một "bom tấn" phim học đường, trở thành bước đà thuận lợi để Jaehyun tiến xa hơn trong nghiệp diễn xuất.

Thế nhưng, nữ diễn viên chính của phim là Park Hye Soo lại bị tố cáo có hành vi bạo lực học đường ngay trước "giờ G", khiến đài truyền hình KBS phải tuyên bố tạm ngưng chiếu Dear.M để làm rõ sự việc. Dear.M cuối cùng chỉ được chiếu mạng vào năm 2022, không gây được tiếng vang.

Cuối năm 2021, công ty chủ quản của Jaehyun là SM Entertainment đã xác nhận anh sẽ một lần nữa debut màn ảnh nhỏ qua bộ phim truyền hình Bungee Jumping với đề tài boylove.

Thông tin trên ngay lập tức khiến fan phấn khích không chỉ vì một idol như Jaehyun đã dám thử sức với đề tài boylove, mà còn vì Bungee Jumping chính là phiên bản làm lại của Bungee Jumping Of Their Own - một trong những bộ phim điện ảnh được xem nhiều nhất Hàn Quốc năm 2001.

Thế nhưng không lâu sau đó, nhà sản xuất của Bungee Jumping lại xác nhận dự án này phải "đắp chiếu" vĩnh viễn bởi không tìm được tiếng nói chung với tác giả kịch bản gốc. Lại một lần nữa Jaehyun đành lỡ hẹn với sự nghiệp diễn viên vì những yếu tố khách quan mà chính anh không thể kiểm soát được.

Hiện tại dù phải hoãn lịch trình fansign, Jaehyun vẫn tham gia các chương trình âm nhạc của các đài truyền hình để quảng bá ca khúc chủ đề solo mang tên Smoke. Nhiều khán giả sau khi nhận ra sự "lận đận" của Jaehyun đã không ngần ngại gửi những lời động viên, khích lệ dành cho nam thần tượng:

"Đúng kiểu ở hiền gặp phiền, sự nghiệp toàn bị cản trở bởi toàn những điều không đâu. Jaehyun cố lên!"

"Jaehyun dù có đảm nhận vai trò nào cũng cố gắng hết mình và thực hiện chỉn chu, nhưng anh lại thiếu một chút may mắn. Mình tin sự kính nghiệp của Jaehyun sớm muộn gì cũng sẽ đưa anh tới thành công."

"Không phải là fan nhưng thương anh thật sự, chắc các bạn fan đã mong đợi rất nhiều."