Kung Fu Panda 4: Xuất hiện gấu trúc Po phiên bản "pha-ke", đáng sợ đến mức nào?

HHT - Hành trình võ hiệp của chú gấu trúc Po sẽ có bước chuyển biến đầy thú vị và gay cấn trong Kung Fu Panda 4 lần này, đồng thời có sự đồng hành của nhiều nhân vật mới hấp dẫn.

Trong đoạn video dài hơn 30 giây giới thiệu Kung Fu Panda 4, chú gấu Po có màn xuất hiện đầy bí ẩn tại một vùng sa mạc rộng lớn. Po khoác áo choàng, cầm theo cây trượng phép mà trước đó cậu được Oogway trao cho. Trong hành trình lần này, Po đã khác xưa: Điềm tĩnh, ăn nhạt và đang đi tìm hậu duệ có thể kế thừa ngôi Thần Long Đại Hiệp, tiếp đó cai quản Điện Ngọc và giữ cho Thung lũng Bình Yên được thái bình.

Thế nhưng ở những giây tiếp theo, Kung Fu Panda 4 cho thấy hành trình này của Po không hề dễ dàng. Cậu gặp nhiều ứng viên khác nhau, trong đó có bộ ba thỏ con trông đáng yêu nhưng giấu bản chất hung hăng, yêu bạo lực. Po còn gặp một chú cáo tên Zhen, cũng như kẻ thù mới vô cùng đáng sợ.

Tắc Kè Bông chính là phản diện của Kung Fu Panda 4,có thể hóa thân thành những kẻ thù xưa của Po như báo Tai Lung, chúa tể công Shen và cả tên “bò điên” Kai. Thế nhưng, bất ngờ nhất phải kể đến màn biến hóa của Tắc Kè Bông thành một Po thứ 2. Những giây cuối cùng của trailer bỏ ngỏ cho trận giáp đấu của Po “hàng auth” và Po “hàng pha ke”, hứa hẹn khiến người xem thích thú.

Trong Kung Fu Panda 4 lần này, vai trò đạo diễn lần đầu được giao cho Mike Mitchell - “cha đẻ” nhiều siêu phẩm hoạt hình như Shrek Forever After, Trolls, Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked… Nam diễn viên Jack Black sẽ tiếp tục trở lại lồng tiếng cho gấu Po. Và nhóm Ngũ Đại Hào Kiệt được cho là sẽ có màn góp mặt đầy bất ngờ dù không hề xuất hiện trong trailer. Khán giả đều hy vọng sự trở lại của Kung Fu Panda 4 sẽ cực bùng nổ, mang về dự án “tỷ đô” đầu tiên cho cả loạt phim.