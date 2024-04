Kỹ năng khóc của Kim Ji Won thăng hạng rõ rệt khi đóng "Queen Of Tears"

HHT - Khán giả ai cũng rưng rưng khi xem Kim Ji Won khóc đầy cảm xúc trong tập mới nhất của "Queen Of Tears". Nhưng hóa ra ở những phim trước đây, Kim Ji Won chưa thể khóc lay động lòng người như thế này.

Khi phim Queen Of Tears bắt đầu lên sóng, nhà sản xuất đã chú thích rằng Hong Hae In là nữ hoàng, còn Baek Hyun Woo là nước mắt. Quả thực không tập nào là Hyun Woo không khóc, ban đầu chỉ là khóc rấm rứt trong xe ô tô, khóc òa khi ngồi với bạn thân và sau này thì khóc nức nở với Hae In.

Xưa nay, Kim Soo Hyun đã nổi tiếng là khóc giỏi và đến Queen Of Tears thì nam diễn viên càng có điều kiện phát huy hết kỹ năng khóc siêu đẳng của mình. Nhìn Kim Soo Hyun khóc tới mức mắt mũi đỏ hoe, miệng méo xệch mà khán giả càng xót xa cho những gì nhân vật của anh đang trải qua. Còn Kim Ji Won thì mãi đến tập 14, cô mới có nhiều đất diễn để trổ tài khóc đầy cảm xúc.

Nhân vật Hong Hae In đã khóc rất nhiều trước lựa chọn đầy khó khăn: Phẫu thuật não để có cơ hội sống nhưng lại có nguy cơ mất trí nhớ, không còn ký ức gì về Hyun Woo. Hae In chẳng muốn quên đi chồng mình, không muốn phẫu thuật nên đã khóc liên tục và còn năn nỉ Hyun Woo “Đừng vậy mà. Đừng khiến em muốn tiếp tục sống".

Câu thoại này khiến khán giả nhớ tới một vai diễn khác của Kim Ji Won trong Hậu Duệ Mặt Trời. Nhân vật Yoon Myung Joo cũng khóc và nói “Đừng vậy mà” với bạn trai để giữ chân anh ở lại. Có thể nói tình huống tương tự nhau, nhưng kỹ năng diễn xuất và nhất là biểu cảm của Kim Ji Won đã tiến bộ hơn rất nhiều.

Ở Hậu Duệ Mặt Trời, cảm xúc của nhân vật vẫn chưa bộc lộ hết, khiến khán giả chưa thực sự rung động còn tới Queen Of Tears, người xem muốn khóc theo tâm trạng đau khổ của Hae In. Và nhiều netizen đoán rằng Kim Ji Won có thể bùng nổ diễn xuất như vậy một phần nhờ Kim Soo Hyun cũng nhập vai rất đạt, giúp đẩy cảm xúc bạn diễn lên.