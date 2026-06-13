Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Những tình huống "dở khóc dở cười" của teen 2K8

HHTO - Bên cạnh những câu chuyện xúc động về tình cảm gia đình và sự đồng hành của đội hình Tiếp sức mùa thi, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay còn "bắt gặp" không ít tình huống hài hước của các sĩ tử 2K8, khiến dân mạng vừa thương vừa buồn cười.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã chính thức khép lại. Bên cạnh những khoảnh khắc xúc động của các bậc phụ huynh dành cho con, sự hỗ trợ nhiệt tình của đội hình Tiếp sức mùa thi trong những ngày thi, mạng xã hội còn được dịp chứng kiến các tình huống "dở khóc dở cười" của teen 2K8.

Câu chuyện về một thí sinh tại Đà Nẵng đi nhầm điểm thi đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo thông tin chia sẻ, thí sinh này tự tin có mặt từ sớm tại điểm thi. Tuy nhiên, khi kiểm tra lại giấy báo dự thi, phát hiện địa điểm thi thực tế... cách đó khoảng 30 km, khiến cả thí sinh lẫn phụ huynh không khỏi lo lắng. May mắn với sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng chức năng, bạn vẫn đến được điểm thi trước khi bắt đầu thời gian làm bài.

Không chỉ có những phút "thót tim", mùa thi năm nay còn ghi nhận nhiều khoảnh khắc hài hước khiến dân mạng thích thú. Tại điểm thi trường THPT Hai Bà Trưng (Huế), một nam sinh đã trở thành "nhân vật chính" với màn ăn mừng độc đáo ngay sau khi ra khỏi cổng trường. Trong sự cổ vũ của mọi người xung quanh, cậu bạn bất ngờ thực hiện màn tạo dáng đầy biểu cảm và kết thúc bằng một... "cú ngã" đậm chất điện ảnh. Khoảnh khắc ấy khiến cả cổng trường được phen cười nghiêng ngả.

Video: Phóng Viên Huế

Sau những ngày miệt mài học tập và áp lực từ kỳ thi, tiếng cười và những khoảnh khắc hồn nhiên chính là cách để các sĩ tử giải tỏa cảm xúc. Dù kết quả ra sao, kỳ thi tốt nghiệp THPT chắc chắn là dấu mốc khó quên trong hành trình trưởng thành của mỗi học sinh.