Sĩ tử nhầm lẫn hài hước khi thi Văn: Steve Jobs có thể là bất kỳ ai trừ... Steve Jobs

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 đã trải qua buổi thi đầu tiên với môn Ngữ văn trở thành tâm điểm bàn tán và tranh luận trên mạng xã hội. Đặc biệt, những thông tin xoay quanh Steve Jobs - nhân vật được nhắc đến trong câu hỏi Nghị luận xã hội được nhiều sĩ tử chia sẻ. Thậm chí, có không ít bạn khẳng định đã nhầm lẫn về "cha đẻ" của iPhone, gây nên nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Steve Jobs xuất hiện trong đề Văn thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trên MXH Threads, nhiều bạn trẻ chia sẻ trải nghiệm làm bài của mình khi gặp trúng câu Nghị luận xã hội xoay quanh chủ đề "Steve Jobs Việt Nam" năm nay. Không ít sĩ tử đã có sự nhầm lẫn do không nắm rõ thông tin về cố CEO của thương hiệu Apple, dẫn đến việc nhầm với những doanh nhân khác như Bill Gates (tỷ phú gắn liền với tên tuổi của Microsoft), Nick Vujicic (diễn giả truyền cảm hứng nổi tiếng), hoặc thậm chí là... Stephen Hawking - thiên tài khoa học mắc chứng xơ cứng teo cơ một bên.

Một bạn trẻ nhầm doanh nhân Steve Jobs với diễn giả Nick Vujicic.

Hoặc, có bạn trẻ còn nhớ nhầm về sự nghiệp của Steve Jobs, viết rằng ông là người sáng lập nên hãng A., nhưng lại là... Amazon chứ không phải Apple. Có cư dân mạng còn bình luận nửa thật nửa đùa rằng các thí sinh 2K8 cho rằng Steve Jobs có thể là bất kỳ ai, ngoại trừ chính bản thân Steve Jobs.

Không ít thí sinh nhầm lẫn Steve Jobs với nhân vật khác.

Steve Jobs (1955-2011) là một trong những bộ óc vĩ đại nhất của thế kỷ 21, người đã định nghĩa lại bộ mặt của công nghệ toàn cầu. Sinh ra trong hoàn cảnh cơ cực khi bị cha mẹ ruột từ bỏ ngay từ lúc lọt lòng, ông may mắn được một cặp vợ chồng thuộc tầng lớp lao động nhận nuôi. Tuổi thơ của Steve Jobs gắn liền với những khó khăn tài chính của gia đình, đến mức ông phải bỏ học đại học giữa chừng vì chi phí đắt đỏ, đi nhặt vỏ chai nước ngọt để đổi lấy tiền ăn và ngủ nhờ trên sàn phòng của những người bạn. Xuất phát điểm đầy nghịch cảnh ấy không thể ngăn cản một cá nhân xuất chúng. Steve Jobs sau này trở thành người đồng sáng lập Apple, dẫn dắt cuộc cách mạng công nghệ với những di sản huyền thoại như Macintosh, iPod, iPhone và iPad, biến Apple từ một xưởng lắp ráp nhỏ trong gara gia đình thành một đế chế nghìn tỷ đô. Điều thú vị làm nên sự độc bản của Steve Jobs chính là tư duy lập dị nhưng thiên tài của mình. Ông là một người ăn chay nghiêm ngặt, và có niềm đam mê mãnh liệt với thư pháp (điều sau này giúp ông tạo ra những phông chữ tuyệt đẹp cho dòng máy Mac).

Thực chất, việc một bộ phận thí sinh không rõ, thậm chí lần đầu nghe đến cái tên Steve Jobs không hề khó hiểu hay phi lý. Bởi lẽ, ông đã tạo nên cột mốc lịch sử với Apple từ nhiều thập niên về trước. Thậm chí, chiếc iPhone đầu tiên được ra mắt còn có tuổi đời lớn hơn cả sĩ tử thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 (vào đầu năm 2007).

Chiếc iPhone đầu tiên ra mắt có tuổi đời lớn hơn cả sĩ tử thi tốt nghiệp năm nay.

Một số ý kiến cho rằng đề thi Văn năm nay nên có một đoạn tiểu sử vắn tắt về Steve Jobs để thí sinh nắm rõ. Số khác nêu quan điểm rằng đề bài tập trung vào những tiêu chí để tạo nên nhân tài cho đất nước, và Steve Jobs hay Elon Musk chỉ là những ví dụ minh họa, không nhất thiết phải xoáy sâu vào thân thế hay sự nghiệp của những nhân vật này. Tuy nhiên, đây vẫn đang là chủ đề thú vị, được không chỉ thí sinh mà các "cựu sĩ tử" những năm về trước bàn tán, phân tích.