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Khép lại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: 2K8 rẽ hướng V-SAT, "cày" IELTS tìm cơ hội

Tôn Huy (thực hiện)
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HHTO - Sau buổi thi sáng 12/6, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 khép lại. Thay vì lên kế hoạch xả hơi, nhiều sĩ tử 2K8 nhanh chóng chuyển hướng sang các phương án thực tế như ôn V-SAT hay cấp tốc "cày" IELTS để gỡ điểm môn Anh văn.

Tiếng trống kết thúc bài thi cuối cùng sáng 12/6 đánh dấu thời điểm hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 của lứa học sinh 2K8. Bỏ lại phía sau áp lực phòng thi, các sĩ tử bắt tay ngay vào những kế hoạch đã được vạch sẵn. Trái với suy nghĩ "thi xong là xõa", ghi nhận tại các điểm thi cho thấy những tính toán thực tế và chủ động từ nhiều thí sinh.

"Cảm giác như bước lên thiên đường" - Siv Khang Athen (trường Quốc tế Á Châu, TP.HCM) hào hứng chia sẻ sau khi trút bỏ áp lực của 2 ngày thi.
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Đoàn Minh Anh﻿ thảo luận cùng bạn bè sau khi kết thúc buổi thi ngày 12/6.

Trước cổng điểm thi trường THCS Võ Trường Toản, nhiều học sinh trường THPT Ten Lơ Man (TP.HCM) nhanh chóng kích hoạt phương án dự phòng khi bài làm chưa đạt kỳ vọng. Nam sinh Chí Quang bộc bạch: "Đề Lí thì lý thuyết nhiều, còn tiếng Anh dài nên em làm không kịp. Ban đầu em kỳ vọng 7-7.5 điểm nhưng giờ mong trên 5 là vui rồi".

Ngay khi rời phòng thi, nam sinh trường THPT Ten Lơ Man chốt lộ trình mới: Dành trọn 2 tuần tới để học cấp tốc chứng chỉ IELTS nhằm gỡ môn Anh văn.

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Chí Quang - Trúc Thơ đều có phương án dự phòng cho bản thân.

Cùng chung tâm trạng, Phạm Ngọc Trúc Thơ chia sẻ với Hoa Học Trò Online: "Lúc trước khi thi em mong tiếng Anh được 8 điểm, nhưng thi xong chỉ hy vọng trên trung bình. Kế hoạch hiện tại của em là học V-SAT để kiếm cơ hội thứ hai".

Trong khi đó, Phương Trinh cũng ưu tiên các kế hoạch dài hơi. Nữ sinh cho biết: "Em sẽ ngủ và ăn uống thoải mái để giải tỏa áp lực. Thời gian tới, em sẽ học nâng band IELTS và xem xét trang bị thêm các kỹ năng cần thiết cho môi trường đại học".

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Phương Trinh (12A2) - Tuyết Na (12A8) rạng rỡ sau khi hoàn thành kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026.

Ở nhóm thí sinh ưu tiên xả stress, việc tái tạo không gian sống và sắp xếp lại nguyện vọng là ưu tiên hàng đầu. Tuyết Na (trường THPT Ten Lơ Man) hào hứng: "Điều đầu tiên em làm khi về nhà là dọn lại cái bàn học ngay lập tức, sau đó đi du lịch cùng gia đình và ngủ thật ngon". Dù vậy, nữ sinh vẫn cẩn thận dành thời gian tìm hiểu thông tin các trường đại học và phương thức xét học bạ.

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Minh Quang tươi tắn bước ra khỏi điểm thi trường THPT Trưng Vương.

Tại điểm thi trường THPT Trưng Vương, gánh nặng thi cử dường như được trút bỏ hoàn toàn với Kim Minh Quang (trường Quốc tế Á Châu - cơ sở Nguyễn Văn Hưởng, TP.HCM). Nam sinh hào hứng cho biết, việc đầu tiên cần làm là về nhà tắm mát và đi ngủ ngay lập tức.

Đề cập đến chặng đường dài phía trước, Minh Quang chọn cách gói gọn định hướng bằng một khẳng định: "Sẽ cố gắng cống hiến cho đất nước".

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Các bạn học sinh trường Quốc tế Á Châu.
Toàn cảnh không khí và hoạt động trong hai ngày thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2026 trước điểm thi trường THPT Trưng Vương (TP.HCM).
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Tôn Huy (thực hiện)
#THPT Quốc gia 2026 #thí sinh 2K8 #V-SAT #IELTS #tương lai học tập

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