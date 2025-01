Lady Gaga, The Weeknd, Taylor Swift và loạt nghệ sĩ ra album mới trong năm nay

HHT - Hàng loạt nghệ sĩ US&UK đang tích cực “nhá hàng” cho những màn trở lại cùng các dự án âm nhạc mới trong năm 2025. Điều này khiến cộng đồng yêu nhạc đứng ngồi không yên trước một năm đầy hứng khởi.

Lady Gaga

Album phòng thu thứ 7 của Lady Gaga bắt đầu được hé lộ từ cuối năm 2024 và vẫn còn là một bí ẩn với tên gọi chính thức chưa được công bố. Trong các buổi phỏng vấn, nữ ca sĩ thường đề cập đến album này với tên gọi LG7. Đến nay, Lady Gaga đã cho ra mắt hai ca khúc mở đường bao gồm siêu hit Die With A Smile hợp tác cùng Bruno Mars và ca khúc mang đậm chất “Lady Gaga” - Disease. Album được dự kiến sẽ chính thức phát hành vào tháng 2/2025.

“Một trong những điều khiến tôi bị chỉ trích trong sự nghiệp có thể là việc tôi không gắn bó với một thể loại âm nhạc duy nhất. Tuy nhiên, chính việc không gắn bó với một thứ duy nhất lại là động lực sống của tôi. Album này biến đổi qua nhiều thể loại khác nhau theo một cách gần như là lệch lạc. Cuối cùng, nó sẽ kết thúc bằng tình yêu. Đó là câu trả lời cho tất cả sự hỗn loạn trong cuộc đời tôi. Tôi tìm thấy sự bình yên trong tình yêu.”, Lady Gaga chia sẻ về album mới.

Lana Del Rey

Sau khi gần như hủy bỏ dự án album nhạc đồng quê mang tên Lasso, Lana Del Rey chính thức công bố album phòng thu tiếp theo mang tên The Right Person Will Stay. Ca khúc đầu tiên sẽ được phát hành từ album này mang tên Henry, come on - một bài hát đồng quê với tiếng guitar mộc mạc mà cô đã “nhá hàng” từ tận tháng 1/2024.

Ban đầu, người hâm mộ cho rằng Henry, come on sẽ xuất hiện trong album đồng quê Lasso nhưng cuối cùng dự án này đã bị hủy bỏ. Lana Del Rey chia sẻ rằng cô cảm thấy vô định với Lasso khi trong năm 2024 đã có nhiều nghệ sĩ chuyển sang dòng nhạc đồng quê.

Việc Henry, come on xuất hiện trong album The Right Person Will Stay cho thấy lần trở lại này sẽ mang theo các dấu ấn từ Lasso nhưng với những âm hưởng mới mẻ và độc đáo. Toàn bộ album sẽ được phát hành vào ngày 21/5 (nếu không có sự thay đổi bất ngờ nào nữa).

Taylor Swift

Taylor Swift chắc chắn sẽ góp mặt trong bữa tiệc âm nhạc năm 2025 khi nữ ca sĩ luôn nổi tiếng với tần suất phát hành nhạc đều đặn. Từ năm 2019 đến nay, mỗi năm cô đều phát hành ít nhất một album bao gồm cả các album tái thu âm. Người hâm mộ dự đoán rằng Taylor sẽ phát hành hai album tái thu âm cuối cùng bao gồm reputation (Taylor’s Version) và Taylor Swift (Taylor’s Version) để chính thức khép lại hành trình tái thu âm đầy cảm hứng của mình.

Các Swifties cho rằng reputation (Taylor’s Version) sẽ được ra mắt tiếp theo khi một vài ca khúc trong album đã được Taylor Swift đăng ký trên nền tảng Shazam cũng như được sử dụng trong một vài bộ phim. Nữ ca sĩ còn từng nhắc đến các ca khúc trong bản tái thu âm reputation (Taylor’s Version) trong buổi phỏng vấn với tạp chí Time.

Tate McRae

Với loạt bản hit đình đám như greedy, u broke me first và exes, Tate McRae nhanh chóng khẳng định vị trí bản thân là một trong những nữ nghệ sĩ Gen Z tài năng hàng đầu của làng nhạc Âu Mỹ. Nắm bắt cơ hội, cô sẽ chính thức phát hành album phòng thu thứ ba mang tên So Close To What vào ngày 21/2. Đồng thời, Tate McRae sẽ khởi động chuyến lưu diễn thứ năm mang tên Miss Possessive Tour tại châu Mỹ và châu Âu để quảng bá cho lần trở lại này.

The Weeknd

Là nghệ sĩ sở hữu nhiều ca khúc đạt hơn 1 tỷ lượt nghe nhất trên hệ thống Spotify, The Weeknd sẽ chính thức trở lại với album phòng thu tiếp theo mang tên Hurry Up Tomorrow. Nam ca sĩ chia sẻ rằng album này sẽ là mảnh ghép cuối cùng trong bộ ba album “nghệ thuật” của nam ca sĩ bao gồm hai album trước đó After Hours (2020) và Dawn FM (2022).

Hurry Up Tomorrow sẽ được chính thức phát hành vào ngày 24/1 và ngay ngày hôm sau, The Weeknd sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc chỉ diễn ra một đêm tại sân vận động Rose Bowl để trình diễn trực tiếp các ca khúc trong album với phần sân khấu bao phủ toàn bộ sân vận động. Nam ca sĩ cũng sẽ cho ra mắt bộ phim và chuyến lưu diễn cùng tên với album trong năm 2025.

FKA twigs

Sự trở lại của FKA twigs trong năm 2025 là một điều không thể bỏ lỡ với cộng đồng yêu nhạc thể nghiệm với những âm thanh điện tử đầy mới lạ. Nữ ca sĩ sẽ chính thức trở lại với album phòng thu thứ 3 mang tên EUSEXUA vào ngày 24/1.

FKA twigs luôn được đánh giá cao bởi giới chuyên môn bởi sự đột phá trong âm thanh mà nữ ca sĩ mang lại. Cả hai album đầu tiên LP1 và Magdalene lần lượt nhận về con điểm 8.8 và 9.4 từ trang phê bình khó tính Pitchfork.