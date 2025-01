Tom Holland đính hôn với Zendaya, chính thức phá bỏ lời nguyền "ba đời nhà Nhện"

HHT - Tom Holland và Zendaya không chỉ chinh phục khán giả bằng sự nghiệp diễn xuất mà còn khiến người hâm mộ yêu mến bởi chuyện tình đẹp như mơ. Từ bạn diễn trong loạt phim Spider-Man đình đám, cả hai đã trở thành cặp đôi vàng của Hollywood, nổi bật bởi sự gắn bó, chân thành và hỗ trợ lẫn nhau.

Tài năng nổi bật và sự nghiệp rực rỡ

Zendaya sinh ngày 1/9/1996 tại Oakland, California, là một ngôi sao đa tài của làng giải trí Mỹ. Zendaya bắt đầu sự nghiệp từ kênh Disney Channel và nhanh chóng vươn lên trở thành nữ minh tinh sáng giá của Hollywood. Rue Bennett trong Euphoria là vai diễn bứt phá của Zendaya, từng mang về cho cô hai giải Emmys.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Zendaya cũng ghi dấu ấn với vai trò ca sĩ, người mẫu và biểu tượng thời trang quốc tế. Là gương mặt đại diện cho các thương hiệu hàng đầu như Valentino, Lancôme và Bulgari, cô được đánh giá cao bởi phong cách ấn tượng và tiếng nói mạnh mẽ trong các vấn đề xã hội.

Tom Holland sinh ngày 1/6/1996, là một diễn viên người Anh. Tom được biết đến nhiều nhất qua vai Peter Parker/Spider-Man trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Với sự hồn nhiên và gần gũi, nam diễn viên mang đến một hình tượng Người Nhện chiếm trọn tình cảm khán giả toàn cầu.

Trước đó, Tom Holland cũng từng gây chú ý với vai diễn trong The Impossible (2012) và nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn dù còn nhỏ tuổi. Những năm gần đây, nam diễn viên có xu hướng chọn những kịch bản mang tính thử thách cao như The Devil All the Time (2020), Chaos Walking (2021) và sắp tới là The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan, với mong muốn tìm kiếm thêm nhiều sự khẳng định cho khả năng diễn xuất.

Phá bỏ lời nguyền "ba đời nhà Nhện"

Tom Holland và Zendaya lần đầu gặp trên trường quay Spider-Man: Homecoming (2017), Tom đóng Người Nhện còn Zendaya hóa thân thành MJ Jones. Mối quan hệ của hai nhân vật phát triển từ bạn thành người yêu giống cả hai ngoài đời.

Cộng đồng hâm mộ Marvel hay những ai yêu thích Spider-Man hầu như đều biết đến giai thoại "ba đời nhà Nhện yêu bạn diễn", ví von cho việc ba thế hệ diễn viên thủ vai siêu anh hùng này trên màn ảnh rộng đều hẹn hò với bạn diễn. Tuy nhiên, cả hai cặp trước đó là Tobey Maguire - Kirsten Dunst và Andrew Garfield - Emma Stone đều có cái kết dang dở.

Vì từng có hai tiền lệ, fan lo lắng rằng Zendaya và Tom cũng sẽ đi vào "vết xe đổ" của tiền bối. Song thông tin chính thức đính hôn vừa qua của cặp đôi đã đập tan mọi nghi ngại, chính thức phá bỏ "lời nguyền" chia ly gần như đã trở thành thông lệ của các cặp sao Spider-Man.

Chuyện tình của một "quý cô" và một "quý ông"

Trong một cuộc phỏng vấn trên Pop Buzz năm 2017, Tom Holland nói Zendaya là người nổi tiếng đầu tiên khiến anh rung động (celebrity crush). Ở phần dưới video phỏng vấn, nhiều người bình luận nam diễn viên "cầu được ước thấy".

Kể từ lúc công khai tình cảm vào tháng 7/2021, Tom và Zendaya trở thành một trong những cặp "phim giả tình thật" được yêu mến. Cặp đôi thường vui vẻ cùng xuất hiện tại các sự kiện, xem các giải đấu thể thao và hòa nhạc.

Theo Entertainment Tonight, Tom từng giúp người yêu ổn định tâm lý trong lúc ghi hình Euphoria, bởi nhân vật của cô trong phim là một cô gái tuổi teen nghiệp ngập và gặp nhiều vấn đề về tinh thần. Cuối năm qua, chàng Người Nhện cũng được khen bởi những hành động bảo vệ Zendaya khỏi cánh săn ảnh tại sự kiện.

Sau lời xác nhận đính hôn, ngoài những dự định về tương lai cặp sao và giá trị chiếc nhẫn kim cương tạo sự tò mò, việc Tom Holland xin phép phụ huynh của Zendaya được cưới cô trước khi ngỏ lời cầu hôn cũng gây chú ý không kém.

Thông tin này được ông Dominic Holland, bố của Tom chia sẻ. Ông Dominic cho biết, con trai mình đã chuẩn bị rất chu đáo, từ việc chọn nhẫn, chọn hoa, đến cả việc xin phép trước gia đình Zendaya:

“Tom, một đứa rất là kỹ tính và chu toàn. Con trai tôi đã mua nhẫn, rồi tự gặp riêng bố của Zendaya để xin được sự đồng ý trước khi cầu hôn với Zen. Thằng bé biết cần nói gì, nói lúc nào, cần mặc gì và nên nói như thế nào khi cầu hôn".

Ngoài những lời chúc phúc, đa phần khán giả yêu mến cặp đôi đều khen Tom lịch thiệp, tinh tế và không ít fan nữ đùa rằng ước có được người yêu "cờ xanh" như nam diễn viên. Bên dưới bài đăng về việc Tom xin phép phụ huynh Zendaya có một bình luận hơn hai nghìn lượt thích của tài khoản tên Prince Umpad, viết: "Gửi cô gái (Zendaya), em xứng đáng với một quý ông như Tom".