3 mỹ nam khác họ mà ngỡ anh em ruột: "Cậu cả" Yoo Yeon Seok, "em út" Sang Min

HHT - Trong làng giải trí K-Biz, việc các nghệ sĩ có những nét tương đồng về ngoại hình là điều không quá mới. Tuy nhiên với trường hợp của 3 mỹ nam: Yoo Yeon Seok, Oh Sehun và Moon Sang Min thì ngoài việc có ngoại hình giống nhau, họ còn có nhiều điểm chung thú vị khác.

Khi nhìn vào bức ảnh của cả ba ngôi sao, nhiều cư dân mạng không khỏi bất ngờ vì bộ ba có gương mặt khá giống nhau, thậm chí đến cả chiều cao cũng có phần tương tự. Vì thế, netizen mới đùa rằng, ba người trông như anh em cùng một nhà, Yoo Yeon Seok là anh cả, Sehun (EXO) là anh thứ và Moon Sang Min là em út trong gia đình.

Không chỉ giống nhau về ngoại hình, “3 anh em” này còn sinh vào cùng tháng 4 và ngày sinh chỉ cách nhau 1 đến 2 ngày. Ngày sinh nhật của “anh cả” Yeon Seok và “anh thứ” Sehun chỉ cách nhau 1 ngày với khoảng thời gian 10 năm. Sinh nhật “em út” Sang Min thì chỉ sau Sehun 2 ngày và cách 6 năm.

Các fan còn thích thú phát hiện ra, Yoo Yeon Seok và Sehun là cặp anh em thân thiết ngoài đời. Cả hai quen nhau khi cùng tham gia chương trình giải trí Busted. Sehun thường ủng hộ người “anh trai thất lạc” khi thường tới xem nhạc kịch có anh diễn hay gửi xe cà phê đến phim trường. Trong một tập của chương trình Coffee Friends, nam diễn viên họ Yoo từng chia sẻ: “Có rất nhiều người nói chúng tôi giống nhau và có lẽ vì thế mà chúng tôi trở nên thân thiết hơn”.

Một điểm chung thú vị khác của "hai anh em khác họ" là đều từng hợp tác với nữ diễn viên Chae Soo Bin. Hiện tại, Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin đang là cặp đôi được "đẩy thuyền cực mạnh" sau thành công của When The Phone Rings. "Baek sĩ" Sa Eon và "Hong lì" Hee Joo do cả hai thủ vai được nhiều khán giả mong "phim giả tình thật".

Ở phim điện ảnh The Pirates 2, Chae Soo Bin đảm nhận vai Hae Geum, một người phụ nữ trên tàu cướp biển và rất mê Han Goong (Oh Sehun), một cướp biển có tài bắn cung.

Khác với sự thân thiết của Yoo Yeon Seok và Sehun, nam diễn viên Moon Sang Min vẫn chưa có cơ hội để gặp gỡ "hai anh". Nếu bộ ba trên là anh em thật thì Sang Min sẽ là "em út khổng lồ" với chiều cao vượt trội 1m9.

Nhờ màn diễn xuất ấn tượng trong phim Dưới Bóng Trung Điện cùng ngoại hình nổi bật, nam diễn viên đã vụt sáng trong lứa diễn viên trẻ. Tuy nhiên, sau màn hóa thân thành Seongnam Đại quân, Sang Min vẫn chưa sở hữu vai diễn đột phá khác. Hai bộ phim do anh đóng chính lên sóng vào năm 2024 là Wedding Impossible và Cinderella at 2AM đều không tạo được thành công lớn. Hiện tại, Sang Min vẫn đang chăm chỉ tìm kiếm vai diễn để đời khác trong sự nghiệp.